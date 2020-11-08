Заведующий инфекционным отделением МЧС «Строитель» умер в МЧС №2

Заведующий инфекционным отделением МЧС «Строитель» Олег Буров умер в МЧС №2, сообщает «Область здоровья». В марте врачу исполнилось 60 лет, в МСЧ «Строитель» он работал с 1991 года.

С 20 октября до 7 ноября Олег Буров находился на лечении в МЧС №2, последнее время находился в реанимации в тяжелом состоянии. «Для медицинского сообщества региона, для нас всех – это большая потеря. Он до конца боролся вместе с нами за свою жизнь, как до этого боролся за жизнь своих пациентов. Коллектив нашего респираторного госпиталя продолжает работу, но очень тяжело, когда уходят коллеги», – сказал главный врач МСЧ №2 Алексей Михленко.

«Стойкий, спокойный, уверенный в своих силах, всегда поддерживал коллектив, максимально делал все для пациентов. Утрата… боль… не передать словами…» – прокомментировала главврач МСЧ «Строитель» Лада Малышева.

Олег Буров проработал в МСЧ «Строитель» 29 лет, после годы в должности заведующего терапевтическим отделением. Все годы работы врач преподавал на кафедре пропедевтики внутренних болезней СибГМУ. Олег Буров награжден федеральными и областными наградами в области здравоохранения.





Летом 2020 года МЧС «Строитель» на время начала принимать пациентов по основным заболеваниям, но с 25 сентября больница вернулась к работе с коронавирусными пациентами.





7 ноября в МЧС №2 умер известный томский кардиолог Валерий Шиканков, сообщили сразу несколько источников. Родственники сообщают, что он не мог дождаться скорой помощи и добиться своевременной госпитализации.





Известно, что Валерий Шиканков начинал работать врачом скорой помощи, позже был кардиологом, в том числе в НИИ кардиологии, работал терапевтом. На пенсии безвозмездно принимал пациентов как участник Всероссийского общества православных врачей в Томске и селах Томской области, в том числе удаленных.



Отметим, ранее в соцсетях неоднокрано появлялась информация, что в томской МСЧ № 2 не хватает кислорода для пациентов с дыхательной недостаточностью. С такой же информацией в нашу редакцию обращались читатели. Главврач МСЧ № 2 позже опроверг эту информацию. Также глава Минздрава поручил Росздравнадзору проверить «сидячую госпитализацию» в томской МЧС № 2.





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