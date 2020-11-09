Заведено уголовное дело на медсестру, таскавшую маленькую девочку за волосы в туберкулезной больнице

6 ноября 2020 года в сети Интернет было размещено видео, на котором медсестра новосибирской туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, подобные действия медсестры носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области незамедлительно была организована доследственная проверка.

По результатам проверки медицинской сестры ГБУЗ НСО Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением). Медсестра с работы уволена.





Однако все собеседники Сиб.фм характеризуют героиню ролика только с положительной стороны и говорят, что это был один из немногих добрых сотрудников, с которым можно было поговорить.