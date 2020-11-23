Заведено уголовное дело на гендиректора «Томского пива» Галину Кляйн

Уголовное дело заведено по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» за оказание сопротивления сотрудникам ФСБ.





Об этом сообщил сначала инстаграм канал za_kleina:





«Поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Томское пиво» Кляйн Галины Ивановны. Подробности уточняются».





По нашей информации, Галину Кляйн, жену отстраненного от должности мэра Томска и гендиректора предприятия «Томское пиво» обвиняют в том, что она препятствовала проникновению в квартиру людей, позже оказавшимися сотрудниками спецслужб. Они пришли с обыском, но по версии наших источников, без опознавательных знаков и не показав удостоверения. При этом сама Галина пожаловалась на многочисленные кровоподтеки, которые получила во время обыска.







Позже на сайте Следственного комитета по Томской области информация подтвердилась:





«По предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».





Пока не известно задержана ли Галина Кляйн. По нашей информации, она находится в больнице.





Статья 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» предполагает до пяти лет лишения свободы.





1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.





Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.





По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны в генплан, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.



«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — уточнили в СКР.





Вину Иван Кляйн не признает, называя предъявленное обвинение — нелепым:





«Я хочу объяснить суть предъявленного мне обвинения в превышении должностных полномочий, передают обращение Ивана Кляйна к томичам его адвокаты. — Обвинение базируется на показаниях Аминова Р.Х. по периоду 2016-2017 годов, не совпадающих с фактами и законом. В текст обвинения, например, включен тезис о том, что если земельный участок, находящийся в производственной зоне (именно его приобрел Аминов) будет переведен в жилую зону, то это исключит возможность ОАО «Томского пиво» использовать помещения в указанной зоне по своему назначению. Нелепость этого очевидна даже не специалисту, однако мою корысть в отказе в переводе зоны усмотрели именно в этом.⁣⁣

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В 2019 г. спорный земельный участок был переведен в жилую зону, однако деятельность подразделения завода на Мокрушина продолжается без всяких ограничений.⁣⁣

Мое решение об отказе в переводе земель Аминова Р.Х. для застройки микрорайона «Мокрушинский» было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе. Город уже имеет такое узкое место на Степановке. У Аминова Р.Х. не были запланированы объекты социальной направленности, кроме того, не решен был вопрос с санитарной зоной Томского радиотехнического завода, которая была установлена за 10 лет до моего избрания мэром, еще в 2003 г.⁣⁣

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Я с вами честен. Все принятые мною, иными органами и должностными лицами акты по этому земельному участку, территориальной и санитарно-защитной зонам имеются в открытых источниках. Каждый из вас сможет сделать свой вывод об обоснованности предъявленного мне обвинению и убедиться в его надуманности».





Добавим, что также под стражу сроком на два месяца поместили начальника юридического отдела «Томского пива» Вячеслава Литвина. По данным Телеграм-канала Tomskpolit, Вячеслав Литвин выступал посредником между Иваном Кляйном и Ринатом Аминовым.