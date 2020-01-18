Завалены тротуары: с томских улиц вывезли более трех тысяч тонн снега

В Томске городские службы убирают последствия пятничного снегопада и метели. На улицах работают 180 единиц техники, сообщают в мэрии.

С улиц в Томске вывезли более трех тысяч тонн снега. В мэрии рассказали, что снег убрали на Иркутском тракте, Лазо, Вершинина, Белозерской, Крячкова, Архитекторов, Пушкина, Октябрьском взвозе, на проспектах Мира и Комсомольском.





«Особое внимание было уделено очистке пешеходных переходов и остановок общественного транспорта», — пояснили в мэрии.





Подрядчики районных администраций также убрали снег в кварталах на улицах Интернационалистов, Говорова, Гвардейской Дивизии, Смирнова, Трудовой, Льва Толстого, Олега Кошевого, Украинской, Жуковского.





В субботу будут убирать снег на улицах Суворова, Партизанская, Ново-Киевская, Яковлева, Иркутский тракт, Клюева, Северный Городок, Техническая, Таврическая, Потанина, Лебедева, Салтыкова-Щедрина, Колхозная, Алтайская, Олега Кошевого, Шевченко, Кулева, Котовского, Тимакова, Студенческой, Кирова, Фрунзе, Нахимова, Красноармейской и Елизаровых.





«Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц будет на улицах Вилюйская, Витимская, Айвазовского, на дороге к микрорайону «Росинка» и садоводческому обществу «Товарищ», — сообщили в мэрии.





Также уберут снег на улицах Березовая, Демьяна Бедного, Куйбышева, Лермонтова, Красногвардейская, Макарова, Мечникова, Ново-Деповская, Парковая, Ракетная и так далее.





ТСЖ и УК уберут снежные навесы и сосульки на улице Красноармейская, 72, Усова, 11а, 19а, 19б, Елизаровых, 39 и 51, Косарева, 8, 23, 25 и Вершинина, 17а, 19.





Пользователи в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что в Томске сложно выехать на машине из дворов, многие ходят по проезжей части, потому что завалены тротуары. На улице Льва Толстого после уборки снега с проезжей части дорога для пешеходов осталась завалена снегом.