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Зятя губернатора Сергея Жвачкина Антона Астахова отправили под домашний арест

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Суд в Москве отправил под домашний арест Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, по уголовному делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Срок меры пресечения — до 18 февраля 2022 года. Ранее мы рассказывали, что Антон Астахов женат на дочери губернатора Сергея Жвачкина Анастасии и соответственно является его зятем.

Антон Астахов
Антон Астахов

Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение столичного Головинского суда, 24 ноября отказавшего Следственному комитету России (СКР) в домашнем аресте сына известного российского адвоката Павла Астахова. Антона Астахова обвиняют в особо крупном мошенничестве за незаконный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 130 млн руб. Вопрос об избрании меры пресечения был рассмотрен заново иным составом суда. Итог - домашний арест на два месяца.

По статье уголовного кодекса о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, Антону Астахову может грозить до 10 лет колонии.

Фабула уголовного дела пока официально не раскрывается. По версии следствия, которую приводит Mash, сын Павла Астахова и его партнер по бизнесу Дмитрий Арсеев «якобы отжали себе компанию, набрали под нее кредитов, прогнали через нее больше трех миллиардов рублей», после чего оформили возврат НДС примерно на 130 миллионов рублей. Общий ущерб от действий Астахова-младшего оценивается примерно в 1,2 млрд рублей.

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