Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в двух регионах Сибири

В пяти регионах России из-за засухи могут погибнуть сельскохозяйственные и кормовые культуры.





«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — отмечают ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).





В зоне риска также находятся юго-восточные районы Ростовской области, северо-восток и юг Волгоградской области, северо-восток Краснодарского края и также север и центр Калмыкии.