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23 июля,
2020
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Новости

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в двух регионах Сибири

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В пяти регионах России из-за засухи могут погибнуть сельскохозяйственные и кормовые культуры. 


«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — отмечают ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).


В зоне риска также находятся юго-восточные районы Ростовской области, северо-восток и юг Волгоградской области, северо-восток Краснодарского края и также север и центр Калмыкии.

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в двух регионах Сибири
Фото: Фликр

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим ЧС в Баганском, Барабинском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Каргатском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Сузунском, Татарском, Усть-Таркском, Чановском и Чистоозерном районах.


Площадь погибших от засухи посевов составила 195 тыс. га, пострадали 730 тыс. га. Власти планируют обратиться к федеральному Минсельхозу с просьбой изменить целевые показатели.


В Томской области планируют собрать урожай зерновых в 350 тысяч тонн. 

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