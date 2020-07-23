Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в двух регионах Сибири
В пяти регионах России из-за засухи могут погибнуть сельскохозяйственные и кормовые культуры.
«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — отмечают ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
В зоне риска также находятся юго-восточные районы Ростовской области, северо-восток и юг Волгоградской области, северо-восток Краснодарского края и также север и центр Калмыкии.
Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим ЧС в Баганском, Барабинском, Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Каргатском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Сузунском, Татарском, Усть-Таркском, Чановском и Чистоозерном районах.
Площадь погибших от засухи посевов составила 195 тыс. га, пострадали 730 тыс. га. Власти планируют обратиться к федеральному Минсельхозу с просьбой изменить целевые показатели.
В Томской области планируют собрать урожай зерновых в 350 тысяч тонн.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?