Застреливший главу ФСИН на охоте сторож получил 18 лет колонии

Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего сторожа охотничьего хозяйства Николая Макарова. Его признали виновным в убийстве начальника УФСИН Забайкалья Евгения Шихова и его друга, бизнесмена Виталия Раздобреева.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника прокурора края Евгения Синельникова, прокуратура просила назначить Макарову 19 лет и 3 месяца колонии строгого режима, но судья принял решение о снижении срока. Также мужчину обязали выплатить 4 млн рублей компенсации родственникам погибших.

«Вину 62-летний Макаров не признал. В ходе суда он отказался от первоначальных показаний, сославшись на то, что ничего не помнит, а затем заявил, что убийство совершил не он», — сообщает информагентство.

Кроме того, Макарова признали виновным в угрозе убийством: по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения он сначала застрелил Шихова и Раздобреева, а потом угрожал убить одного из рабочих охотничьего хозяйства, но был обезоружен.

Напомним, о гибели Шихова и еще одного мужчины стало известно 25 апреля. Тогда же следователи по особо важным делам задержали подозреваемого, а криминалисты начали работу на месте происшествия.

Евгений Шихов стал начальником УФСИН России по Забайкальскому краю в феврале 2018 года. Он родился в поселке Усть-Абакан в Хакасии. До приезда в Забайкалье исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области. Ранее проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в уголовно-исполнительной системе Республики Хакасия, возглавлял колонию-поселение и следственный изолятор. Затем был назначен на должность заместителя начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю.