{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Защита Литвина: Столь поспешное устранение недостатков в обвинении связано с истечением срока содержания под стражей
Новости

Защита Литвина: Столь поспешное устранение недостатков в обвинении связано с истечением срока содержания под стражей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина. Ранее надзорное ведомство не утвердило обвинительное заключение по делу Литвина и вернуло его следствию.

Адвокаты Литвина говорят о том, что устранение недостатков в обвинительном заключении связано со сроком заключения под стражей, который истекает 12 августа.

«Действительно, после того, как прокуратура Томской области вернула уголовное дело в управление СК РФ по Томской области, следствие в спешном порядке предъявило Вячеславу Литвину обвинение в новой редакции, повторно объявило о завершении расследования уголовного дела и вновь направило материалы дела прокурору, который, как следует из информации с сайта СК РФ, направил дело в суд. Защита об этом узнала также из СМИ, до настоящего момента ни адвокатам, ни Литвину обвинительное заключение еще вручено не было, сведений о поступлении дела в суд у защиты также нет. Полагаем, что столь поспешное устранение недостатков может быть связано с предстоящим истечением 12 августа срока содержания Литвина под стражей», — заявляет адвокат Олег Полозов.

Он отметил, что существенных изменений в позиции следствия не произошло. И мнение защиты тоже не изменилось.

«Мы убеждены, что в действиях Вячеслава Литвина отсутствует состав вменяемого преступления, а какие-либо доказательства его вины в материалах дела отсутствуют. Полагаем, что в ходе открытого судебного разбирательства по делу это станет очевидным», - добавил Олег Полозов.

Напомним, юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина задержали 13 ноября 2020 года, одновременно с мэром Томска Иваном Кляйном. С момента задержания юрист находится в СИЗО.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.