Защита Литвина: Столь поспешное устранение недостатков в обвинении связано с истечением срока содержания под стражей

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина. Ранее надзорное ведомство не утвердило обвинительное заключение по делу Литвина и вернуло его следствию.

Адвокаты Литвина говорят о том, что устранение недостатков в обвинительном заключении связано со сроком заключения под стражей, который истекает 12 августа.

«Действительно, после того, как прокуратура Томской области вернула уголовное дело в управление СК РФ по Томской области, следствие в спешном порядке предъявило Вячеславу Литвину обвинение в новой редакции, повторно объявило о завершении расследования уголовного дела и вновь направило материалы дела прокурору, который, как следует из информации с сайта СК РФ, направил дело в суд. Защита об этом узнала также из СМИ, до настоящего момента ни адвокатам, ни Литвину обвинительное заключение еще вручено не было, сведений о поступлении дела в суд у защиты также нет. Полагаем, что столь поспешное устранение недостатков может быть связано с предстоящим истечением 12 августа срока содержания Литвина под стражей», — заявляет адвокат Олег Полозов.

Он отметил, что существенных изменений в позиции следствия не произошло. И мнение защиты тоже не изменилось.

«Мы убеждены, что в действиях Вячеслава Литвина отсутствует состав вменяемого преступления, а какие-либо доказательства его вины в материалах дела отсутствуют. Полагаем, что в ходе открытого судебного разбирательства по делу это станет очевидным», - добавил Олег Полозов.