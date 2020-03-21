Добрые новости
21 марта,
2020
4
фото
Новости

«Защитим память предков»: россиян возмутил баннер в поддержку поправок Конституции, размещенный в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Баннер в поддержку поправок в Конституцию с фото ребенка в военной форме разместили в Томске на улице Елизаровых. На баннере фотография девочки из рекламы «Сбербанка», который в мае 2019 года продвигал проект благотворительного фонда «Память поколений». 

«Защитим память предков»: россиян возмутил баннер в поддержку поправок Конституции, размещенный в Томске

Фотография, опубликованная журналистом ТВ2 Александром Сакаловым, вызвала большой ажиотаж в Сети. По мнению большинства пользователей, использовать изображение ребенка в военной форме в такой форме недопустимо.

Не обошлось без шуток о коронавирусе.

А вот еще комментарии к постам, размещенным у блогера Рустема Адагамова, политика Дмитрия Гудкова. В них пользователи указывают, что подобные плакаты есть не только в Томске, но и в других городах.

«Защитим память предков»: россиян возмутил баннер в поддержку поправок Конституции, размещенный в Томске
«Защитим память предков»: россиян возмутил баннер в поддержку поправок Конституции, размещенный в Томске
«Защитим память предков»: россиян возмутил баннер в поддержку поправок Конституции, размещенный в Томске

Голосование, посвященное поправкам в Конституцию, пройдет 22 апреля. Центризбирком уже одобрил проведение голосования на дому, что, по мнению независимого движения «Голос», может привести к массовым фальсификациям.


В бюллетене будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?», выбрать можно между вариантами «Да» или «Нет». То есть по-разному проголосовать за отдельные поправки нельзя.


Среди предлагаемых поправок обнуление прошлых президентских сроков. Кроме того, авторы предлагают не допустить «умаления значения подвига народа при защите Отечества» и подчеркивают, что дети — «важнейший приоритет государственной политики России», а государство создает условия для их развития, воспитания в них «патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».


ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.