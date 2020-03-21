«Защитим память предков»: россиян возмутил баннер в поддержку поправок Конституции, размещенный в Томске

Баннер в поддержку поправок в Конституцию с фото ребенка в военной форме разместили в Томске на улице Елизаровых. На баннере фотография девочки из рекламы «Сбербанка», который в мае 2019 года продвигал проект благотворительного фонда «Память поколений».

Фотография, опубликованная журналистом ТВ2 Александром Сакаловым, вызвала большой ажиотаж в Сети. По мнению большинства пользователей, использовать изображение ребенка в военной форме в такой форме недопустимо.

Не, девочка прямо говорит: Предки, светлая вам память после этого голосования!

Почему бы честно не рекламировать вечного Путина? https://t.co/4crnZuwamv

Не обошлось без шуток о коронавирусе.

Первая реакция : «Защитим себя и своих близких» от коронавируса идиотизма!! И для всех #StayHomeSaveLives

А вот еще комментарии к постам, размещенным у блогера Рустема Адагамова, политика Дмитрия Гудкова. В них пользователи указывают, что подобные плакаты есть не только в Томске, но и в других городах.

Голосование, посвященное поправкам в Конституцию, пройдет 22 апреля. Центризбирком уже одобрил проведение голосования на дому, что, по мнению независимого движения «Голос», может привести к массовым фальсификациям.





В бюллетене будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?», выбрать можно между вариантами «Да» или «Нет». То есть по-разному проголосовать за отдельные поправки нельзя.





Среди предлагаемых поправок обнуление прошлых президентских сроков. Кроме того, авторы предлагают не допустить «умаления значения подвига народа при защите Отечества» и подчеркивают, что дети — «важнейший приоритет государственной политики России», а государство создает условия для их развития, воспитания в них «патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».





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