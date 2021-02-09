Защита Кляйна просит проявить гуманизм и приостановить производство по делу из-за состояния здоровья подзащитного

Адвокаты Ивана Кляйна подали жалобу в Следственный комитет и прокуратуру. Они отмечают, что несмотря на госпитализацию отстраненного от должности мэра продолжают каждый день доставлять в СКР, что мешает проведению лечения.

«4 февраля Ивана Григорьевича переместили из СИЗО в НИИ Онкологии с целью проведения операции показанной по жизненным показаниям. Однако, действия сотрудников следственного комитета делают невозможным ни подготовку к операции, ни ее проведение. Дело в том, что Кляйн ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в Следственный комитет по Томской области, где он знакомится с материалами уголовного дела», — пишут адвокаты.





Они уточняют, то на проведении срочной операции настаивают врачи.



«Иван Кляйн сообщил своим защитникам, что условием проведения показанной ему операции ставится завершение с его стороны процедуры ознакомления с материалами дела. Обвиняемый не может, по его словам, знакомиться с материалами дела быстрее, поскольку это лишает его права на полноценное изучение уголовного дела и надлежащую подготовку к защите. Подписывать протокол ознакомления с материалами уголовного дела без фактического ознакомления Кляйн не желает, несмотря на имеющуюся угрозу для жизни без скорого проведения операции», — подчеркивается в сообщении. Там уточняется, что объем уголовного дела составляет 17 томов, каждый из которых состоит примерно из 250 листов.