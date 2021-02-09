Защита Кляйна просит проявить гуманизм и приостановить производство по делу из-за состояния здоровья подзащитного
Адвокаты Ивана Кляйна подали жалобу в Следственный комитет и прокуратуру. Они отмечают, что несмотря на госпитализацию отстраненного от должности мэра продолжают каждый день доставлять в СКР, что мешает проведению лечения.
«4 февраля Ивана Григорьевича переместили из СИЗО в НИИ Онкологии с целью проведения операции показанной по жизненным показаниям. Однако, действия сотрудников следственного комитета делают невозможным ни подготовку к операции, ни ее проведение. Дело в том, что Кляйн ежедневно по рабочим дням доставляется под конвоем в Следственный комитет по Томской области, где он знакомится с материалами уголовного дела», — пишут адвокаты.
Они уточняют, то на проведении срочной операции настаивают врачи.
«Иван Кляйн сообщил своим защитникам, что условием проведения показанной ему операции ставится завершение с его стороны процедуры ознакомления с материалами дела. Обвиняемый не может, по его словам, знакомиться с материалами дела быстрее, поскольку это лишает его права на полноценное изучение уголовного дела и надлежащую подготовку к защите. Подписывать протокол ознакомления с материалами уголовного дела без фактического ознакомления Кляйн не желает, несмотря на имеющуюся угрозу для жизни без скорого проведения операции», — подчеркивается в сообщении. Там уточняется, что объем уголовного дела составляет 17 томов, каждый из которых состоит примерно из 250 листов.
Защита рассказывает, что Иван Кляйн в день знакомится с одним томом уголовного дела, изучая каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите.
«Полагаем, что такая позиция сотрудников следственного комитета, демонстрирует приоритет действий нацеленных на сокращение процессуальных сроков перед правом человека на надлежащую защиту в суде. Кроме того, продолжение ситуации с переносом на неопределенный срок операции не только ставит под угрозу жизнь и здоровье нашего подзащитного, но и потенциально может повлечь затягивание процессуальных сроков, в случае, если состояние здоровья Ивана Кляйна снова резко ухудшится, как было в декабре. Считаем, что жизнь и здоровье нашего подзащитного подвергаются риску ради ускорения процессуальных сроков. В связи с чем, мы обратились к руководству Следственного комитета и Прокуратуры с просьбой дать оценку законности таких действий сотрудников СКР и проявить гуманизм, приостановив производство по делу в связи с состоянием здоровья Ивана Григорьевича. Тем более, что процессуальная возможность таких действии имеется», — резюмируют адвокаты.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. 18 января на мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
1 февраля Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносили уже несколько раз, из-за чего состояние Ивана Кляйна ухудшилось, были случаи, когда он не вставал с постели и с трудом ухаживал за собой.
3 февраля СКР объявил о завершении следствия по делу. После того, как Иван Кляйн ознакомится с материалами дела, их должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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