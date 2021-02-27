Защита Ивана Кляйна просит прокуратуру и СК дать возможность родственникам ухаживать за ним после операции

Адвокаты арестованного мэра Ивана Кляйна подали ходатайства в прокуратуру и следственный комитет, чтобы те разрешили семье ухаживать за ним. Напомним, 25 февраля Иван Кляйн был прооперирован в НИИ Онкологии ТНИМЦ в связи с опухолевым поражением левой почки и надпочечника.

«Учитывая тяжесть и объем проведенной операции, врачами НИИ онкологии подтверждена необходимость послеоперационного ухода за Иваном Григорьевичем, — рассказала адвокат Марина Вихлянцева. — Как правило, послеоперационный уход осуществляют родные и близкие прооперированных пациентов, так как медицинского персонала в штате отделения для этих целей не предусмотрено. В связи с этим лечащим врачом было подготовлено ходатайство в прокуратуру и Следственное управление Следственного комитета по Томской области с просьбой разрешить родным пациента Ивана Кляйна на 5-7 дней доступ в палату для обеспечения послеоперационного ухода! К сожалению, ситуация осложнена тем, что обвинительное заключение утверждено прокуратурой, дело направлено в суд, в связи с чем до сих пор нет понимания, кто должен принимать решение и дать доступу в палату к пациенту. Между тем, эти бюрократические моменты могут напрямую сказаться на состоянии нашего подзащитного, которое оценивается на сегодняшний день как среднетяжелое».





Добавим, что 26 февраля прокурор Томской области Александр Семенов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Он обвиняется по статьям «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».