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08 декабря,
2020
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Новости

Защита Ивана Кляйна обратится в ЕСПЧ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Защита Ивана Кляйна сообщила, что обжалует решение Томского областного суда на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Также адвокаты отстраненного от должности мэра Томска планируют обратиться в Европейский суд по правам человека. 


«Защита до сих пор не может сообщить, в связи с чем суд не согласился с доводами о возможности применить к Ивану Григорьевичу иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Не может сообщить, почему суд посчитал возможным до приговора суда констатировать «обоснованность обвинения». Отсутствие комментариев связано с тем, что и в  настоящее время полный текст апелляционного постановления не изготовлен и защите не вручен. Закон, в п. 2 ст. 389.33 УПК РФ, установил срок, в течение которого судебный акт должен быть изготовлен – это трое суток. Он нарушен. Получив текст судебного акта, защита предпримет немедленные шаги к его обжалованию в Восьмой кассационный суд (г. Кемерово) и ЕСПЧ», — пишут адвокаты в своем Телеграмм-канале «Дело Кляйна».

Защита Ивана Кляйна обратится в ЕСПЧ

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления».  Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. 14 ноября судья Кировского суда Алексей Карпов отправил Ивана Кляйна в СИЗО до 13 января 2021 года. 17 ноября защита экс-мэра подала жалобу на это решение в облсуд. 30 ноября Томский областной суд отклонил прошение адвокатов.

Напомним, следствие обвиняет Ивана Кляйна в том, что он в 2016 году, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах и интересах «Томского пива», дал «заведомо незаконное указание» своей подчиненной, начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска Анне Подгорной, которую в прошлом году приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы условно за незаконное выделение земельного участка своей матери, внести «недостоверные сведения» о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта по адресу ул. Мокрушина, 9, принадлежащего ОАО «Томское пиво».


По версии следствия, Кляйн сделал это, чтобы отказать собственнику земельного участка по ул. Мокрушина, 11/1 Аминову в переводе его земли из «зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности» в «зону общественно-жилого назначения» и не дать построить жилые дома. 


Адвокаты Ивана Кляйна считают, что «дело шито белыми нитками», данное уголовное дело сфабрикованным, и подчеркивают, что Иван Кляйн невиновен и действовал в интересах жителей города. Сам Иван Кляйн не признает свою вину. 


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