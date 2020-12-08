Защита Ивана Кляйна обратится в ЕСПЧ

Защита Ивана Кляйна сообщила, что обжалует решение Томского областного суда на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Также адвокаты отстраненного от должности мэра Томска планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.





«Защита до сих пор не может сообщить, в связи с чем суд не согласился с доводами о возможности применить к Ивану Григорьевичу иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Не может сообщить, почему суд посчитал возможным до приговора суда констатировать «обоснованность обвинения». Отсутствие комментариев связано с тем, что и в настоящее время полный текст апелляционного постановления не изготовлен и защите не вручен. Закон, в п. 2 ст. 389.33 УПК РФ, установил срок, в течение которого судебный акт должен быть изготовлен – это трое суток. Он нарушен. Получив текст судебного акта, защита предпримет немедленные шаги к его обжалованию в Восьмой кассационный суд (г. Кемерово) и ЕСПЧ», — пишут адвокаты в своем Телеграмм-канале «Дело Кляйна».