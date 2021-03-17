Заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна перенесли на апрель

Перенос дела связан с состоянием здоровья мэра. Ранее Ивану Кляйну провели операцию в НИИ онкологии. Сейчас он проходит последующее лечение. По оценкам врачей, средний срок восстановления займет около трех недель.

​«С учетом того, что в настоящем судебном заседании участие подсудимого невозможно, что подтверждено соответствующими медицинскими документами, предоставленными лечащим врачом и главой медицинского учреждения, с учетом занятости также председательствующего в суде, заседание будет отложено, несмотря на позицию прокурора, на срок около трех недель», — сообщил судья.

Адвокаты Кляйна ходатайствовали о переносе рассмотрения дела, так как, по их мнению, вести процесс в отсутствии самого Ивана Кляйна невозможно. Прокурор, в свою очередь, согласился с доводами защиты, что дело необходимо рассматривать в присутствии Ивана Кляйна, однако сказал, что считает возможным отложить заседание на неделю-полторы.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По версии следствия, Иван Кляйн с июня 2016 года по май 2017 года, действуя в интересах «Томского пива», отклонил заявление собственника земли на Мокрушина об изменении вида территориальной зоны. Также Кляйн, по утверждению следователей, дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у завода «Томское пиво».





«Данные действия привели к ограничению права заявителя на использование его земельного участка по планируемому назначению. Сумма нанесенного ему ущерба составила не менее 11 млн рублей», — подчеркивают в пресс-службе прокуратуры.





Другой эпизод дела связан с тем, что с января 2015 года по апрель 2016 года Иван Кляйн дал указание обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление, говорит прокуратура. Также ведомство утверждает, что с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Иван Кляйн «осуществлял контроль за деятельностью ОАО «Томское пиво», планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах, а также в силу занимаемой должности осуществлял покровительство, создавая благоприятные условия для деятельности общества».





Иван Кляйн не признает свою вину. Он неоднократно подчеркивал, что действовал исключительно в интересах томичей и не нарушал законы. Адвокаты арестованного мэра отмечали, что показания уголовного дела строятся на словах Анны Подгорной (Касперович), которая занимала должность заммэра по архитектуре и строительству. Ранее ее условно осудили по статье «Превышение должностных полномочий».





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