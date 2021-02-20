Зарплату в 50 тыс руб и 500 млн налогов обещает «Монолит-Строй» после запуска нового завода в Кузовлево

Со слов пресс-службы, на площадке идут строительно-монтажные работы, а уже в декабре запланированы пусконаладочные. Вывод нового производства на проектную мощность намечен уже в первой половине 2022-го. Здесь будет налажен выпуск OSB-плит, которые применяются как в мебельном производстве, так и в строительстве.

Сегодня, 20 февраля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, осмотрел строительную площадку нового завода OSB-плит, который на Кузовлевском тракте строит лесопромышленная компания «Монолит-Строй»( торговая марка «Латат» ), сообщает пресс-служба обладминистрации. Фото с осмотра строительной площадки нет.

«Хочу обратить особое внимание, что сырьем для плит из склеенной щепы являются не столько хвойные лесоматериалы, сколько низкосортная древесина, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Собственники обещают завершить пусконаладку и выпустить первую плиту уже в конце этого года, а полностью вывести завод на проектную мощность уже в мае 2022-го. Очень амбициозные сроки. И я хочу пожелать собственникам(сыну экс-губернатора Санкт-Петербурга Алексею Полтавченк о и супруге сооснователя СМП банка Ирае Гильмутдиновой – прим.ред.), чтобы у вас все получилось!».

Глава региона Сергей Жвачкин по итогам посещения стройплощадки отметил, что инвестиции в новый завод составят более 5 миллиардов рублей, а мощность производства – 250 тысяч кубометров продукции в год. На предприятии будет создано 600 рабочих мест со средней зарплатой в 50 тысяч рублей, а бюджет от нового производство ежегодно будет получать полмиллиарда рублей налогов.

Для справки: Томский завод «Латат» – это одно из крупнейших предприятий глубокой переработки древесины в России и крупнейший завод по производству МДФ-плит. В данный момент на заводе работает почти 1000 человек. Доля «Латата» по производству плит МДФ составляет 15 % на российском рынке и около 7-8 % - по ламинату. Кроме того, компания успешно продает свой товар на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья.





Ранее мы сообщали, что сын экс-губернатора Санкт-Петербурга Алексей Полтавченко и супруга сооснователя СМП банка Ирая Гильмутдинова стали совладельцами ООО «Монолит-Строй», которому принадлежит завод МДФ-плит в Томске «Латат».





Как сообщалось, в 2010 году ЗАО «ЛПК Партнер-Томск» ввело в Томске завод по производству ламинированных древесных МДФ-плит производственной мощностью 264 тыс. кубометров в год. На тот момент завод был крупнейшим в своем сегменте в Сибирском федеральном округе и одним из крупнейших в России. Стоимость проекта составила 190 млн евро.





В 2013 году арбитраж ввел процедуру наблюдения в ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск», оператором завода стало ООО «Латат» (зарегистрировано в Томске, перерегистрировано в Санкт-Петербурге, сейчас зарегистрировано в Омске). Тогда региональные власти поясняли, что «реорганизация происходит по решению собственников в рамках отказа от иностранного капитала». Новым владельцем предприятия стал бывший начальник полиции Омской области Валерий Борисов. По информации «Московского комсомольца», среди владельцев «Латата» числится и сын экс-начальника УМВД Томской области Игоря Митрофанова Тимофей Митрофанов.





В 2018 году завод продолжил работу под новым юрлицом — ООО «Монолит-Строй», но сохранил бренд «Латат». Мощность производства завода в настоящее время — около 300 тыс. кубометров МДФ-плит в год.