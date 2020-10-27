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27 октября,
2020
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Новости

Заразившийся ковидом губернатор Иркутской области попал в больницу

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее сообщалось, что чиновник чувствует себя отлично и планирует удаленно работать.

Заразившийся ковидом губернатор Иркутской области попал в больницу
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей, — рассказал собеседник ТАСС.

О том, что Игорь Кобзев заболел коронавирусом, стало известно 26 октября. В видеообращении чиновник говорил, что диагноз никак не скажется на интенсивности его работы, «потому что ситуация в области непростая».


Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией заразились глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. После посещения инаугурации Александра Лукашенко получил положительный тест на ковид губернатор Омской области Сергей Бурков. Дважды переболел коронавирусом глава Тывы Шолбан Кара-оол. Заразились инфекцией губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и его супруга. 


Таким образом, известно о заражении коронавирусом глав шести субъектов СФО из десяти. Не болели инфекцией губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Красноярского края Александр Усс и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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