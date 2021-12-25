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Заранее записанное обращение нашли следователи в телефоне одного из погибших накануне в тире Томска

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Следователи, разбирающиеся в обстоятельствах произошедшей вчера в томском тире стрельбы, обнаружили в телефоне одного из погибших заранее записанное обращение. На нем мужчина рассказывает о своих проблемах.

«Влетаю в жука и не понимаю, что это он. Хотя, в основном, понимаю. Я не должен никому, я не должен возвращать себя и свои лучшие стороны только ради того, чтобы ***** [ничего] не делать. Я должен это остановить, иначе меня не останется такого. Будет хрен пойми кто», — говорится на видео. Но дословно разобрать запись сложно.

Напомним, два тела с огнестрельными ранениями обнаружили вчера в стрелковом центре «Полигон» на проспекте Фрунзе. По данным телеграм-канала Shot, один из посетителей застрелил из пистолета «Глок» инструктора, а после этого выстрелил в себя. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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