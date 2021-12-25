Заранее записанное обращение нашли следователи в телефоне одного из погибших накануне в тире Томска

Следователи, разбирающиеся в обстоятельствах произошедшей вчера в томском тире стрельбы, обнаружили в телефоне одного из погибших заранее записанное обращение. На нем мужчина рассказывает о своих проблемах.

«Влетаю в жука и не понимаю, что это он. Хотя, в основном, понимаю. Я не должен никому, я не должен возвращать себя и свои лучшие стороны только ради того, чтобы ***** [ничего] не делать. Я должен это остановить, иначе меня не останется такого. Будет хрен пойми кто», — говорится на видео. Но дословно разобрать запись сложно.