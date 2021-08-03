На сайте стопкоронавирус.рф заработала интерактивная карта, на которой указаны коронавирусные ограничения в регионах. Она отражает актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах. Найти карту можно в разделе «Подробные данные».

Карта подготовлена АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты». За еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами.

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщает первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

