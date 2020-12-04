Заработал сервис ковидтомск.рф. Для чего он нужен?

В Томской области работает сервис ковидтомск.рф (covidtomsk.ru). Пациентам с признаками респираторных заболеваний или установленным диагнозом COVID-19 нужно заполнить специальную анкету на сайте.





В анкете необходимо указать подробные данные о своем самочувствии или о самочувствии заболевшего ребенка. После обработки анкеты с пациентом свяжутся медики.





«Из-за напряженной эпидемиологической ситуации пациентам бывает сложно связаться с врачом. Для решения этой проблемы и был разработан сервис», — пояснила руководитель центра удаленного мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией Елена Тарануха.





За каждый пункт ответа сервис будет выставлять баллы. В зависимости от общего количества баллов анкета попадет в «зеленую», «желтую» или «красную» зону. «Зеленая» зона говорит о стабильном состоянии человека, «желтая» и «красная» — о том, что пациенту необходима медицинская помощь.





«Анкеты из «желтой» и «красной» зон будут в первую очередь попадать к сотрудникам центра, которые созвонятся с пациентами и, в зависимости от тяжести состояния, вызовут врача из поликлиники для осмотра и корректировки лечения или бригаду «скорой», — пояснила руководитель центра.





В анкете предусмотрена возможность прикрепить результаты анализов или задать вопрос.





Также на сайте размещены анкеты для лиц, контактных с заболевшими COVID-19. Эти сведения передаются в Роспотребнадзор и медицинские учреждения.