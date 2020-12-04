Добрые новости
04 декабря,
2020
Новости

Заработал сервис ковидтомск.рф. Для чего он нужен?

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области работает сервис ковидтомск.рф (covidtomsk.ru). Пациентам с признаками респираторных заболеваний или установленным диагнозом COVID-19 нужно заполнить специальную анкету на сайте.


В анкете необходимо указать подробные данные о своем самочувствии или о самочувствии заболевшего ребенка. После обработки анкеты с пациентом свяжутся медики.


«Из-за напряженной эпидемиологической ситуации пациентам бывает сложно связаться с врачом. Для решения этой проблемы и был разработан сервис», — пояснила руководитель центра удаленного мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией Елена Тарануха.


За каждый пункт ответа сервис будет выставлять баллы. В зависимости от общего количества баллов анкета попадет в «зеленую», «желтую» или «красную» зону. «Зеленая» зона говорит о стабильном состоянии человека, «желтая» и «красная» — о том, что пациенту необходима медицинская помощь.


«Анкеты из «желтой» и «красной» зон будут в первую очередь попадать к сотрудникам центра, которые созвонятся с пациентами и, в зависимости от тяжести состояния, вызовут врача из поликлиники для осмотра и корректировки лечения или бригаду «скорой», — пояснила руководитель центра.


В анкете предусмотрена возможность прикрепить результаты анализов или задать вопрос.


Также на сайте размещены анкеты для лиц, контактных с заболевшими COVID-19. Эти сведения передаются в Роспотребнадзор и медицинские учреждения.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.