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Главная Новости Заработал пешеходный переход через улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии
Новости

Заработал пешеходный переход через улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии

ТВ2
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2 часа назад

Пешеходный переход, соединяющий улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии, начал работать. По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска, светофоры на этом участке дороги перевели из тестового мигающего режима в рабочий. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В конце июля мы писали, что подрядчик администрации приступил к работе. За это время специалисты проложили кабели, установили стойки для светофоров, заасфальтировали подход к пешеходному переходу со стороны площади Южной и островок безопасности, а также выполнили дорожную разметку.

«В ближайшее время мы должны подобрать оптимальный режим работы светофоров, чтобы не создавать препятствий для выезда транспорта с Мокрушинского переезда и Богашевского тракта на улицу Красноармейскую. Также необходимо учитывать разворот троллейбусов на кольце», — рассказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

В настоящий момент завершается обустройство газонов возле пешеходного перехода.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
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