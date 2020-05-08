Запущен опрос о качестве продуктовых наборов, которые получают родители школьников-льготников

Из-за перевода школьников на дистанционное обучение льготникам, которые получали бесплатное питание, выдаются продуктовые наборы или социальные выплаты. Бюро расследований ОНФ совместно с АНО «Институт отраслевого питания» проводит всероссийский опрос о качестве этих продуктовых наборов. Если семья получает продуктовый набор или социальные выплаты, то она может оставить свое мнение на сайте.

По данным обладминистрации, сейчас более 12,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и 30 тысяч школьников из малообеспеченных семей в течение учебного года получают в школах бесплатное горячее питание. Расходы областного бюджета на компенсацию питания в течение апреля составили 65 миллионов рублей.





В ряде регионов, например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, выдают продуктовые наборы. В них входят крупы, консервы, молоко, шоколад и другие продукты.