Запущен опрос о качестве продуктовых наборов, которые получают родители школьников-льготников
Из-за перевода школьников на дистанционное обучение льготникам, которые получали бесплатное питание, выдаются продуктовые наборы или социальные выплаты. Бюро расследований ОНФ совместно с АНО «Институт отраслевого питания» проводит всероссийский опрос о качестве этих продуктовых наборов.
Если семья получает продуктовый набор или социальные выплаты, то она может оставить свое мнение на сайте.
По данным обладминистрации, сейчас более 12,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и 30 тысяч школьников из малообеспеченных семей в течение учебного года получают в школах бесплатное горячее питание. Расходы областного бюджета на компенсацию питания в течение апреля составили 65 миллионов рублей.
В ряде регионов, например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, выдают продуктовые наборы. В них входят крупы, консервы, молоко, шоколад и другие продукты.
Получила продуктовый набор для школьников для льготных категорий граждан. pic.twitter.com/P9AFcBk5Oq— СветаШабаева-Маркина (@ShabaevaSveta) April 1, 2020
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Выдали нам вчера продуктовый набор. В нашем городе школьникам с 5 по 11 класс его дают только льготным категориям. И так как мы считаемся многодетной семьей, то съездили и забрали положенную нам коробочку. 💪 ⠀ Как я отношусь к данным мерам? 🤔 Положительно. Во-первых, все-таки это мера государственной поддержки. Могло ничего и не быть и никто бы от этого не умер. Но все же таким образом чувствуется забота. А во-вторых, каким-то семьям это большое подспорье в хозяйстве. ⠀ Когда моя семья из 5 человек дома и все питаются только дома, я реально ощущаю насколько больше надо готовить и соотв-но продуктов покупать. 🤪 Конечно я привыкла, что дома обедаю только я, а теперь все-не отлынешь))🤨😂 ⠀ На фото все, что было в данной коробке. По мне очень неплохой набор. Для кого-то это просто жизненно необходимо получить такой подарок от государства. ⠀ Поэтому, ребята, давайте ценить все, что имеем. 🙈 ⠀ А вы? Получили ли подобные наборы? ⠀ #продуктовыенаборы #школьники #карантин #дистанционноеобучение #льготники #многодетность
Публикация от Olya Chervyakova🤗 (@devixia)
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Продуктовый набор для школьников (Москва) Твой лак и комментарий делает меня счастливее❤️ ⠀ ⠀⠀Что входит в продуктовый набор: ⠀⠀-Молоко - 4 уп. (1л.) ⠀⠀-Сок (яблочно-абрикосовый) - 2 уп. (1л.) ⠀⠀-Масло подсолнечное -1 шт. (1л.) ⠀⠀-Мука пшеничная - 2 кг. (1 уп.) ⠀⠀-Сухие завтрака (хлопья) - 0,45кг. -2 шт. ⠀⠀-Рыбные консервы (горбуша, скумбрия) -4б. ⠀⠀-Палочки соленые - 0,75 гр.- 2шт. ⠀⠀-Шоколадная плитка -0,085кг. - 2 шт. ⠀⠀-Какао растворимый -0,25кг. - 1шт. ⠀⠀-Чай черный -25п. (2шт.) ⠀⠀-Крупа Гречка - 0,9 кг. (1 шт.) ⠀⠀-Крупа Рис - 0,9 кг. (2 шт.) ⠀⠀-Макароны -0,9кг. ⠀⠀-Сахар -0,9кг. ⠀⠀-Кукуруза консервированная 0,24 кг (1 шт.) ⠀⠀-Сгущенное молоко -0,37 кг. (1 шт.) ⠀⠀-Печенье с начинкой - 0,061 кг. ( 3 шт.) ⠀ ⠀⠀Перечень льготников каждый регион определяет самостоятельно. ⠀ ⠀⠀Как правило получили такой набор, это дети-инвалиды; дети из многодетных или малообеспеченных семей; дети, потерявшие одного из родителей. В некоторых регионах сюда могут относиться также учащиеся спортивных классов или дети, состоящие на учете в туберкулезном диспансере.
Публикация от Рецепты, Обзоры , Скидки (@yatytmama)
Однако в некоторых регионах родители указывали на скудность наборов. Например, в Энгельсе женщине выдали продуктовый набор из гречки (550 граммов), сахара (844 грамма), макарон (1601 грамм), риса (493 грамма), куриной грудки (898 граммов). В администрации Энгельского района рассказали, что такой набор выдается в качестве компенсации за 26 дней обучения.
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