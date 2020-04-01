«Запретили въезд и выезд из Северска и Томской области». Так ли это?

В соцсетях жители Томской области обсуждают запрет на выезд и въезд в Томскую область. Также появилась информация о том, что нельзя выезжать и въезжать в Северск.

Въезд и выезд из региона, передвижение между муниципальными образованиями на сегодняшний день по-прежнему свободны. Напоминаем об ужесточении ответственности, в том числе уголовной, за создание и публичное распространение ложной информации, – прокомментировала администрация региона.

При этом, как отметил замначальника департамента здравоохранения по медицинским вопросам Сергей Дмитриев, несмотря на отсутствие запретов на передвижение, жителям не рекомендуют совершать поездки без крайней нужды.

Город также закрывается не для всех, а лишь для отдельных категорий населения.

Запрещается въезд в ЗАТО и выезд из закрытого города жителям 65 лет и старше. Исключением может быть только посещение лечебных и медицинских учреждений. Молодежи до 22 лет пересекать границы закрытого города разрешено только для поездок на работу. Ограничат и личные поездки в закрытый город для иногородних родственников северчан, — говорится в приказе, опубликованном на официальном сайте СХК.

Пропуски в Северск перестанут оформлять с 31 марта 2020 года. Исключение при разрешении на въезд сделают для россиян в случае тяжелой болезни или смерти родственников в закрытом городе. Не смогут посетить город и те, кто оформляет однодневный пропуск на посещение театров, музеев, зоопарка и других учреждений. Пока эти ограничения действуют до 1 мая 2020 года.





«Ограничения не будут распространяться на пациентов, которые проходят лечение в северских медицинских учреждениях. Въезд по вопросам жизнеобеспечения города (завоз продуктов, топлива, медикаментов) также будет оформляться без ограничений», — добавляют в документе.



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