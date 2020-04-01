«Запретили въезд и выезд из Северска и Томской области». Так ли это?
В соцсетях жители Томской области обсуждают запрет на выезд и въезд в Томскую область. Также появилась информация о том, что нельзя выезжать и въезжать в Северск.
Администрация Томской области опровергает информацию о закрытии границ региона, которую распространяют в мессенджерах.
Въезд и выезд из региона, передвижение между муниципальными образованиями на сегодняшний день по-прежнему свободны. Напоминаем об ужесточении ответственности, в том числе уголовной, за создание и публичное распространение ложной информации, – прокомментировала администрация региона.
При этом, как отметил замначальника департамента здравоохранения по медицинским вопросам Сергей Дмитриев, несмотря на отсутствие запретов на передвижение, жителям не рекомендуют совершать поездки без крайней нужды.
Въезд в Северск
Город также закрывается не для всех, а лишь для отдельных категорий населения.
Запрещается въезд в ЗАТО и выезд из закрытого города жителям 65 лет и старше. Исключением может быть только посещение лечебных и медицинских учреждений. Молодежи до 22 лет пересекать границы закрытого города разрешено только для поездок на работу. Ограничат и личные поездки в закрытый город для иногородних родственников северчан, — говорится в приказе, опубликованном на официальном сайте СХК.
Пропуски в Северск перестанут оформлять с 31 марта 2020 года. Исключение при разрешении на въезд сделают для россиян в случае тяжелой болезни или смерти родственников в закрытом городе. Не смогут посетить город и те, кто оформляет однодневный пропуск на посещение театров, музеев, зоопарка и других учреждений. Пока эти ограничения действуют до 1 мая 2020 года.
«Ограничения не будут распространяться на пациентов, которые проходят лечение в северских медицинских учреждениях. Въезд по вопросам жизнеобеспечения города (завоз продуктов, топлива, медикаментов) также будет оформляться без ограничений», — добавляют в документе.
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