«Запрет определенных действий». Депутату Думы Томска Ксении Фадеевой избрали меру пресечения

Судья Кировского районного суда Инна Фесенко назначила независимому депутату Думы Томска, стороннице Алексея Навального Ксении Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фадееву освободили из-под стражи, но она не сможет участвовать в массовых мероприятиях, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, сотрудников экстренных служб и следователей.

Ксению Фадееву задержали накануне на ее даче. Ее подозревают в «организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения» и в «участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Как отметил в своей речи обвинитель, Ксения Фадеева «призывала неограниченный круг» выйти на несанкционированные митинги. Он попросил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий, опасаясь, что Фадеева может покинуть пределы страны. «Я не признаю свою вину. Что касается моего возможного отъезда заграницу, то срок моего загранпаспорта истёк буквально вчера», — сказала Ксения Фадеева.

В свою очередь, адвокат Константин Мухаметкалиев попросил судью оставить Фадееву под подпиской о невыезде. «Сама мера пресечения, на которой настаивает следствие, довольно редкая. И она направлена на ограничение политической деятельности моей подопечной. Ограничение - это общение с огромным кругом лицом. То есть, фактически деятельность депутата запрещается полностью», — сказал адвокат. Прокурор, в свою очередь, говорит «об особой опасности преступления и его тяжести». Максимальное наказание по статье от 7 до 12 лет. Также он опасается, что Ксения Фадеева может скрыться на территории России и оказывать давление на свидетелей. В итоге, прокурор поддерживает ходатайство следователя.

Судья Инна Фесенко, оглашая решение, отметила, что Фадеевой предъявлено обвинение по особо тяжкой статье. Суд посчитал, что Фадеева, используя служебное положение депутата Думы Томска, может оказывать давление на свидетелей, в том числе бывших сотрудников штаба Навального*, в связи с чем избрание более мягкой меры пресечения невозможно. В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив Ксении Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время расследования дела ей запрещено участвовать в массовых мероприятиях, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, сотрудников экстренных служб и следователей. Фадееву освободили из-под стражи.