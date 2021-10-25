Запрет общепиту работать по ночам и выходной за прививку: Путин поручил ввести дополнительные меры

Президент РФ Владимир Путин поручил властям субъектов федерации ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

Кроме того, Путин рекомендовал губернаторам:

♦ввести самоизоляцию для невакцинированных россиян старше 60 лет;

♦дать работающим россиянам два оплачиваемых выходных на вакцинацию от ковида;

♦регионам рекомендовано пускать в определенные организации только по документам о вакцинации или перенесенной короне (список организаций правительство и регионы составят совместно).

♦на месяц перевести на удаленку работающих граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями для вакцинации и формирования иммунитета.