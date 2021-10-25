Запрет общепиту работать по ночам и выходной за прививку: Путин поручил ввести дополнительные меры

Президент РФ Владимир Путин поручил властям субъектов федерации ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.
Кроме того, Путин рекомендовал губернаторам:
♦ввести самоизоляцию для невакцинированных россиян старше 60 лет;
♦дать работающим россиянам два оплачиваемых выходных на вакцинацию от ковида;
♦регионам рекомендовано пускать в определенные организации только по документам о вакцинации или перенесенной короне (список организаций правительство и регионы составят совместно).
♦на месяц перевести на удаленку работающих граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями для вакцинации и формирования иммунитета.
В поручениях нет конечной даты возможных ограничений. Доклады чиновников по итогам дополнительных мер запланированы на вторую половину ноября.
Путин объявил «нерабочие дни с сохранением зарплаты» с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом 4−7 ноября и так должны были быть выходными по трудовому календарю. В Томской области в этот период времени уже ввели дополнительные ограничения. В частности, не будут работать кинотеатры, а фудкорты будут работать только на вынос.
С 8 ноября в регионе начинает действовать режим QR-кодов.
Читайте также:
Обязательная вакцинация и вход в кафе по пропускам. В Томской области ужесточаются ковидные правила