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Запрет общепиту работать по ночам и выходной за прививку: Путин поручил ввести дополнительные меры

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Президент РФ Владимир Путин поручил властям субъектов федерации ввести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

Кроме того, Путин рекомендовал губернаторам:

♦ввести самоизоляцию для невакцинированных россиян старше 60 лет;

♦дать работающим россиянам два оплачиваемых выходных на вакцинацию от ковида;

♦регионам рекомендовано пускать в определенные организации только по документам о вакцинации или перенесенной короне (список организаций правительство и регионы составят совместно).

♦на месяц перевести на удаленку работающих граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями для вакцинации и формирования иммунитета.

В поручениях нет конечной даты возможных ограничений. Доклады чиновников по итогам дополнительных мер запланированы на вторую половину ноября.

Путин объявил «нерабочие дни с сохранением зарплаты» с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом 4−7 ноября и так должны были быть выходными по трудовому календарю. В Томской области в этот период времени уже ввели дополнительные ограничения. В частности, не будут работать кинотеатры, а фудкорты будут работать только на вынос. 

С 8 ноября в регионе начинает действовать режим QR-кодов.

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