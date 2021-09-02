Запрет на встречи и обзвон бюджетников: о каких нарушениях сообщают томичи в преддверии выборов

Так бюджетникам села Ягодное в Томской области запретили приходить на встречу с кандидатом в заксобрание региона от КПРФ Сергеем Амелиным.

«В пятницу, 20 августа всех бюджетников предупредили: придёте к Амелину — будете уволены, — цитируются в обращении слова жителя Ягодного. — В качестве примера нам привели Больше-Дорохово, где мероприятие КПРФ всё-таки прошло, но начались репрессии в отношении худрука, который допустил это. В свою очередь администрация Ягодного поселения и наш худрук Сергей Егоров дали чётко понять, что голосовать надо только за «Единую Россию и Громова, которого у нас уже никто не уважает».

В целом сотрудники бюджетных организаций говорят, что в их учреждениях уже стали собирать списки тех, кто планирует голосовать за «Единую Россию». В чат сотрудников одного из медицинских учреждений пришло такое сообщение от руководства: «Нужно подать списки сторонников партии власти до завтра, должно быть не менее 50 процентов».