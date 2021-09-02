Запрет на встречи и обзвон бюджетников: о каких нарушениях сообщают томичи в преддверии выборов

Жалобы на незаконную агитацию и обзвон сотрудников бюджетных организаций оставляют томичи на Карте правонарушений «Голоса»*.
Так бюджетникам села Ягодное в Томской области запретили приходить на встречу с кандидатом в заксобрание региона от КПРФ Сергеем Амелиным.
«В пятницу, 20 августа всех бюджетников предупредили: придёте к Амелину — будете уволены, — цитируются в обращении слова жителя Ягодного. — В качестве примера нам привели Больше-Дорохово, где мероприятие КПРФ всё-таки прошло, но начались репрессии в отношении худрука, который допустил это. В свою очередь администрация Ягодного поселения и наш худрук Сергей Егоров дали чётко понять, что голосовать надо только за «Единую Россию и Громова, которого у нас уже никто не уважает».
В целом сотрудники бюджетных организаций говорят, что в их учреждениях уже стали собирать списки тех, кто планирует голосовать за «Единую Россию». В чат сотрудников одного из медицинских учреждений пришло такое сообщение от руководства: «Нужно подать списки сторонников партии власти до завтра, должно быть не менее 50 процентов».
При этом, согласно Трудовому кодексу запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. За это нарушение предприятие и его руководство могут оштрафовать по ст. 5.27 КоАП.
Кроме того томских избирателей обзванивают представители волонтерского центра «Мы вместе» с предложением проголосовать на дому.
«Этот волонтёрский центр функционирует на базе партии «Единая Россия». У большинства тех, кто обозначает эту проблему, есть вопрос, как их персональные данные утекли в партию, ведь они не имели никакого взаимодействия с партией и её структурами, а также с волонтёрскими движениями», — говорится в сообщении.
При этом, согласно нормам Федерального закона избиратель, если планирует голосовать вне избирательного участка, сам оставляет соответствующую заявку. Подача заявок третьими лицами допускается (о чём в реестре обязательно делается отметка), но важно то, что инициатором голосования вне помещения является сам избиратель, но никак не партия.
Добавим, что оставить сообщение о предполагаемом нарушении, можно здесь.
*По версии Минюста РФ, находится в списке организаций, выполняющих функцию иностранного агента, что мы обязаны указывать по запретительным законам.