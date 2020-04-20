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20 апреля,
2020
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Запрет на массовые мероприятия в Томской области продлен до лета

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Губернатор Сергей Жвачкин продлил до 1 июня запрет на проведение массовых мероприятий в регионе. Соответствующие изменения глава региона внес в свое распоряжение о введении в регионе режима функционирования «повышенная готовность». Речь идет о всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятиях с очным присутствием граждан.


«Время для массовых мероприятий пока не пришло. Мы отложили проведение Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Должны перенести на более поздний срок и другие мероприятия. Только так мы снизим темпы распространения коронавирусной инфекции, сбережем здоровье людей», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.


Также глава региона рекомендовал томским университетам продлить на тот же срок осуществление образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий. Рекомендацию губернатора приняли к исполнению все шесть университетов Томска.

Запрет на массовые мероприятия в Томской области продлен до лета
Фото: пресс-служба обладминистрации

До 30 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Жители Томской области могут выходить из дома, если им нужно в ближайший магазин, выбросить мусор, погулять с животным в радиусе 200 метров. Также они могут выходить из дома, если им требуется медицинская помощь и случаев прямой угрозы жизни и здоровью.


Несмотря на объявленный режим, индекс самоизоляции в регионе снижается. Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении. 


По данным на 20 апреля в Томской области коронавирусом заболели 33 человека, четверо уже здоровы.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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