«Запасов для покрытия убытков нет»: томский общепит призывает губернатора публично обсудить антиковидные меры

Представители общепита отмечают, что запасов для покрытия этих убытков у них не осталось. По их данным, в России в 2020 году оборот в общепите снизился на 20,7% – это один из худших показателей среди всех отраслей экономики, а в Томской области этот результат стал одним из самых тревожных по стране – снижение на 6,6%. При этом, за первые 10 месяцев 2021 года падение продолжилось еще на 4%, без учета ноября, когда меры ужесточились.

«Уважаемый Сергей Анатольевич! Мы, представители сферы общественного питания, после встреч с несколькими департаментами и должностными лицами Администрации Томской области, вынуждены просить Вас о личном участии в нашей критической ситуации. После введения QR-кодов падение выручки в залах предприятий общественного питания составило более 60%. Эти данные подтверждаются не только сводной информацией (Приложение №1 к обращению), но и отчётами онлайн-касс через ФНС. Учитывая, что средняя рентабельность ресторанного бизнеса составляет около 15% от базовой выручки, вся отрасль целиком стала убыточной», — говорится в письме.

Владельцы томских кафе и ресторанов написали письмо губернатору Томской области Сергею Жвачкину о том, что после введения системы QR-кодов выручка в общепите упала в среднем на 60%, а отрасль стала убыточной. Рестораторы просят губернатора о публичной встрече до 5 декабря для обсуждения вопросов и пересмотра некоторых антиковидных мер. Письмо в редакцию ТВ2 предоставили сами предприниматели.

«Закрытие даже 200 предприятий общественного питания из действующих 800 в Томске приведёт к массовым сокращениям работников общепита. Несколько тысяч сотрудников ещё до Нового года выйдут на рынок труда, и не смогут найти работу ни по специальности, ни какой-либо ещё до окончания каникул. И почти у каждого – семья и дети, зависящие от них. Второе – сокращениям сотрудников в обслуживающих общепит отраслях. По цепочке будут закрываться наши поставщики птицы, рыбы, мяса, овощей, сыров, оборудования, сервисных компаний. Без работы окажутся экспедиторы, кладовщики, продавцы, водители. Третье – снижению привлекательности Томска и области для туристов. Четвертое – снижению конкурентоспособности Томска по привлечению студентов в «большой университет» и новый кампус на 15 000 человек, особенно относительно Новосибирска и Красноярска. А также дальнейшему демографическому оттоку из Томской области, особенно высококвалифицированных специалистов, наиболее чувствительных к качеству городской среды», — говорится в письме.

В связи с ситуацией представители общепита предлагают частично отменять ограничения, чтобы восстановить спрос. Они считают, что активный спрос в декабре и январе позволит многим рыночным игрокам восстановиться и продолжить работу в штатном режиме. Но для этого необходимо принять решение не позднее 5 декабря. Также общепит просит губернатора частично отменить необходимость проверки QR-кодов в заведениях вместимостью до 100 человек, которые работают в дневном формате. Отмечается, что такой опыт уже имеют Нижегородская, Московская, Тверская, Новгородская, Сахалинская области и Ставропольский край. Также бизнесмены просят исключить противоречащие ограничения, которые касаются запрета работы после 23 часов. Отметим, в распоряжении от 1 декабря губернатор разрешил работу в ночное время при условии наличия у посетителей QR-кода.

Общепит просит при внесении изменений в распоряжении администрации региона устанавливать сроки действия ограничительных мер. Так, изначально требования по работе с QR-кодами были введены до 1 декабря, но в последнем распоряжении исчезли «практически все даты». В этих условиях, говорят предприниматели, они не могут планировать деятельность, в том числе крайние меры – банкротство. Бизнес просит губернатора согласовать меры поддержки в виде субсидирования части расходов в срок до 10 декабря.

«Мы, представители индустрии питания, ценим здоровье граждан и осознаем важность проведения вакцинации, но искренне не понимаем, почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало «разменной монетой» в борьбе с эпидемией на территории нашей области. Наша сфера пребывала в ограничениях дольше многих в 2020 году — залы открылись лишь в сентябре 2020 г. В то время, когда продолжали работу торговые центры и иные сферы услуг, мы не имели возможности принимать гостей даже на верандах на свежем воздухе вплоть до августа 2020 г. Мы все еще восстанавливаемся после этого периода, платим кредиты, возвращаем займы, восстанавливаем квалификацию с трудом набранных сотрудников. <...> Мы считаем, что наш город заслуживает продуманных и эффективных мер, которые позволят сохранить и жизни, и экономику. Мы настаиваем на применении обоснованного подхода к определению критериев введения и отмены ограничений», — заключается в письме.

Предприниматели попросили Сергея Жвачкина принять решение о публичной встрече до 5 декабря. Они хотят, чтобы на ней присутствовали десять представителей отрасли и городские СМИ.

Под письмом подписались 16 бизнесменов из инициативной группы от сферы. Они отмечают, что письмо направили в администрацию региона 27 ноября, но ответа пока не получили.

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