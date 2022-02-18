Зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак посетил Томск. Главное

18 февраля зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета Партии «Единая России» Андрей Турчак посетил Томск. Рассказываем главное про эту поездку.

Автор: Томское отделение ЕР Автор: Томское отделение ЕР

Одним из первых пунктов повестки дня стала социальная газификация. Она предполагает бесплатное доведение газа до участков граждан. Томская область входит в пятерку регионов-лидеров, в которых активнее всего реализуется данный проект. Планируется, что с 2021 по 2024 годы социальная газификация охватит более 21,5 тысяч индивидуальных домов в 91-м населенном пункте Томской области. К 616-ти объектам газ уже подведен в прошлом году; 8,8 тысяч домохозяйств получат голубое топливо в этом году; 8,3 тысяч – в следующем; 3,8 тысяч – в 2024-м. «У меня нет никаких сомнений, что программа в Томской области будет реализована. В Томской области порядка 21 тысячи домовладений под эту программу попадает, а до конца 2022 года в более чем 8 тысяч домовладений придет газ. Хочу отметить позитивный опыт Томской области по социальной поддержке граждан, когда отдельным категориям жителей субсидируется закупка оборудования. Я думаю, что это нужно транслировать на всю страну. Сегодня в 60 регионах такие меры поддержки есть, и мы договорились, что до 15 марта такие меры появятся во всех регионах РФ», – цитируют Андрея Турчака на сайте томского отделения ЕР. Речь идет о компенсациях на подключение к газу для отдельных категорий жителей Томской области. В том числе для ветеранов ВОВ, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов и других. Они могут получить выплаты от 50 до 100 тысяч рублей.

Автор: Томское отделение ЕР Автор: Томское отделение ЕР

Также Андрей Турчак посетил строящуюся школу на улице Демьяна Бедного. Трехэтажная школа на 1100 мест на улице Демьяна Бедного в Октябрьском районе Томска должна заработать в 2023 году. Она призвана разгрузить школы на востоке города, создать условия для качественного школьного образования для детей из микрорайонов Зеленые горки, Наука, Бактин. Здание снизит нагрузку на новые школы по улице Дизайнеров и Федоровского. В ходе посещения Андрей Турчак обсудил с замгубернатора Людмилой Огородовой проблему загруженности томских школ. «У нас в регионе 28% – вторая смена. Мы не относимся к регионам, где высокая нагрузка, но тем не менее. У нас охват дополнительным образованием уже 83,7% , а инженерным и естественнонаучным – уже под 40%, поэтому, конечно же, нам нужна одна смена, нужны площади», – сказала Людмила Огородова.

Автор: Валерий Доронин Автор: Валерий Доронин

Андрей Турчак предложил посмотреть на опыт Иркутской области, где дети учатся в смешанном режиме – онлайн и очно. То же самое, он считает, можно использовать и на время стройки школ. «Можно эту технологию, с учетом того, что мы ее обкатали, использовать на период отселения детей, если школа с большой нагрузкой. Один день дети учатся очно, один - дистанционно. Мы вчера были в Иркутской области, и они такую технологию придумали. Это, конечно, не есть хорошо. Но как временное решение вопроса, может быть полезным», – сказал он.

Автор: Валерий Доронин Автор: Валерий Доронин

Также Андрею Турчаку презентовали проекты «Большого университета» и межвузовского студенческого кампуса. «Модель «Большого университета» уникальна для России, и это проект не только Томска и томичей, – сказал на встрече Сергей Жвачкин. – Это драйвер всей российской науки и региональной экономики, которая вместе с экономикой страны следует курсу высокотехнологичного производства, создания и развития новых отраслей». Напомним, межуниверситетский студенческий кампус планируется построить на левом берегу Томи. Новое пространство предполагает интегрированный в город и открытый для горожан комплекс с жильем на 10 тысяч и более студентов, спортивной и социальной инфраструктурой, совместными с реальным сектором исследовательскими лабораториями и другими точками притяжения талантов и бизнеса.

Автор: пресс-служба обладминистрации Автор: пресс-служба обладминистрации

Андрей Турчак поддержал проект. По итогу встречи, он договорился обсудить проект кампуса более детально на заседании совета по цифровой экономике при Совфеде РФ, который он возглавляет. Правительство РФ направит на строительство томского межвузовского кампуса 18 миллиардов рублей, общая стоимость оценивается в 31 миллиард. В конце февраля 2022 года власти региона планируют окончательно определиться с месторасположением будущего кампуса.