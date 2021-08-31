Заморозки до -3°С ожидаются по Томской области

С 1 по 3 сентября в Томской области ожидаются заморозки: температура понизится до -3°С, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным Томского гидрометцентра, 31 августа в Томске будет облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью +6…+8 °С, днем +15…+17 °С.

1 сентября в Томске будет пасмурно, но преимущественно без осадков. Ожидается, что ночью 1 сентября температура воздуха составит +6...+8 °С, днем — +16...+18 °С. По области температура воздуха ночью будет +3...+8 °С, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Днем ожидается температура +14...+19 °С.