Заморозки до -3°С ожидаются по Томской области

С 1 по 3 сентября в Томской области ожидаются заморозки: температура понизится до -3°С, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
По данным Томского гидрометцентра, 31 августа в Томске будет облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью +6…+8 °С, днем +15…+17 °С.
1 сентября в Томске будет пасмурно, но преимущественно без осадков. Ожидается, что ночью 1 сентября температура воздуха составит +6...+8 °С, днем — +16...+18 °С. По области температура воздуха ночью будет +3...+8 °С, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Днем ожидается температура +14...+19 °С.
МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.
«Населению рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности. Источником роста пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печное отопление и электрооборудование. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку», — говорится в сообщении.