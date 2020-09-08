Заморозки до -2°С придут в Томскую область 10 сентября

Заморозки от 0 до -2°С ожидаются в Томской области 10 сентября, в четверг. В связи с похолоданием в регионе объявлено оперативное предупреждение, сообщает гидрометцентр.

Ранее мы сообщали, что в конце этой или начале следующей недели в Томске и Томской области ожидается потепление. Днем по области ожидается от 15 до 20°С, ночью — от 5 до 10°С. В Томске по ночам прогнозируют от 8 до 10°С, днем от 18 до 20°С.





Как долго в регионе продержится «бабье лето», синоптики пока сказать не могут.



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