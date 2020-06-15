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15 июня,
2020
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Заморозки до -1°С прогнозируют в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Заморозки до -1°С возможны в Томской области в ночь на 16 июня. В регионе объявлено оперативное предупреждение.

Заморозки до -1°С прогнозируют в Томской области

По данным Томского гидрометцентра, ночью 16 июня ожидаются заморозки до 0…-1°С. Температура в области ночью составит +3…+8°С, местами возможно похолодание до 0…-1°С. Днем 16 июня синоптики прогнозируют +17…+22°С,  на северо-востоке области — +11…+16°С.


Региональное МЧС объявило оперативное предупреждение. В ведомстве предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.


Ранее синоптики говорили, что с 14 июня в регион придет похолодание. В прошедшие выходные температура воздуха в областном центре поднималась до +30°С.

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