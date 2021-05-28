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28 мая,
2021
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Новости

Замначальника томского УФСИН нашли раненым около работы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Противоречивая информация по поводу заместителя начальника томского УФСИН Александра Зорина появилась в Сети. Издание Baza сообщает, что замначальника нашли раненым накануне утром около работы. «У Александра Зорина — семь ножевых ранений. Что с ним случилось, пока непонятно», — пишет Baza.

Александр Зорин
Александр Зорин
Фото: УФСИН России по Томской области

По данным telegram-канала Mash, замначальника томского УФСИН попытался «покончить с собой на рабочем месте». Сейчас Зорин по данным Mash находится в реанимации.


О попытке суицида пишет и telegram-канал «Милый Томск» со ссылкой на собственные источники: «В Томском УФСИН ЧП. Попытка суицида. Нет — не у арестантов, а у начальства. Источники «Милого Томска» утверждают замначальника УФСИН по Томской области на рабочем месте попытался свести счеты с жизнью. Способ суицида изощренный, однако из-за требований законодательства рассказать о нем не можем».

В управлении УФСИН по Томской области пока комментировать ситуацию отказались.

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