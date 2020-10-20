Заммэра Владимир Брюханцев о подаче тепла и штрафах для «ТомскРТС»

Отопление есть во всех жилых домах Томска. Без тепла остается ряд коммерческих объектов.





«С теплоснабжением у нас 3443 дома. Паспорта готовности выданы, отопление подано во все дома. Такая же ситуация с общеобразовательными учреждениями, детскими садами и учреждениями дополнительного образования. Пока не имеет отопления Центр зимних видов спорта в Академгородке. На это еще необходимо до двух дней», — сказал Брюханцев, добавив, что ряд коммерческих объектов остается без отопления.





По словам Брюханцева, в этом году специалисты в ходе ремонтной кампании обнаружили 2459 повреждений.