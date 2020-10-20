Заммэра Владимир Брюханцев о подаче тепла и штрафах для «ТомскРТС»

Отопление есть во всех жилых домах Томска. Без тепла остается ряд коммерческих объектов.
«С теплоснабжением у нас 3443 дома. Паспорта готовности выданы, отопление подано во все дома. Такая же ситуация с общеобразовательными учреждениями, детскими садами и учреждениями дополнительного образования. Пока не имеет отопления Центр зимних видов спорта в Академгородке. На это еще необходимо до двух дней», — сказал Брюханцев, добавив, что ряд коммерческих объектов остается без отопления.
По словам Брюханцева, в этом году специалисты в ходе ремонтной кампании обнаружили 2459 повреждений.
«При подготовке к зиме 30 % графиков ремонтных работ было сорвано… Ситуация отслеживается еженедельно, ресурсоснабжающие организации наказываются. В 2017 году только «ТомскРТС» было выставлено 115 тысяч рублей штрафов, в 2018 году – 247,5 тысячи штрафа, в 2019 – 383 тысячи рублей, за 2020 год на сегодня 443 тысячи рублей штрафов предъявлено «ТомскРТС», – сказал Брюханцев.
Он пояснил, что в 2018-2019 годах мэрия предлагала увеличить штрафные санкции за срыв сроков проведения ремонтных работ. Сегодня эти штрафы для юрлиц – от 5 до 10 тысяч рублей.
«Мы предлагали увеличить до 125-250 тысяч. Но ни в 2018-м, ни в 2019-м нас не поддержали ни депутаты гордумы, ни депутаты облдумы. Но наша позиция – штрафы надо увеличивать», – сказал Брюханцев, отвечая на вопросы депутатов.