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17 июля,
2020
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Заммэра Томска Суриков отправлен под стражу на два месяца

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Заместителю мэра Томска Евгению Сурикову предъявлено обвинение. Кировский районный суд отправил заммэра под стражу на два месяца, до 16 сентября. 

Заммэра по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали утром, 16 июля. В мэрии прошли обыски. Следственный комитет на основании материалов ФСБ возбудил дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».


«По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 год лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы», — говорится в релизе ведомства.

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