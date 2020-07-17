Заммэра Томска Суриков отправлен под стражу на два месяца

Заместителю мэра Томска Евгению Сурикову предъявлено обвинение. Кировский районный суд отправил заммэра под стражу на два месяца, до 16 сентября.

Заммэра по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали утром, 16 июля. В мэрии прошли обыски. Следственный комитет на основании материалов ФСБ возбудил дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».





«По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 год лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы», — говорится в релизе ведомства.

