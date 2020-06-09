Заммэра Томска прокомментировал дорогу из пластика в Заварзино

Измельченный пластик на дороге у поселка Заварзино не является нарушением. Однако и пользы от него не много, рассказал заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Напомним, измельченным пластиком отсыпали примерно 200 метров дороги у поселка Заварзино. Дорога сильно разбита, и сразу, как заканчивается отсыпанная часть, появляются глубокие ямы и широкая колея. Кто это сделал, неизвестно. В компании «Чистый мир», которая занимается дроблением пластика в более мелкие категории, подчеркивают, что делают это по другой технологии.





«Ничего ужасного в этом нет, — рассказал Вячеслав Черноус журналисту ТВ2. — Если пластик смешать с другими примесями, то можно использовать. Правда, и проблему дороги это не решает. Фактически — это не дорожное покрытие, поэтому проблема еще больше возникнет. Так что надо убирать».





Вице-мэр добавил, что в администрации не знают, кто именно отсыпал дорогу. Расследованием должны заниматься правоохранительные органы. Депутат областной думы Галина Немцева планировала написать жалобу в природоохранную прокуратуру.





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