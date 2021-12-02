Заммэра Томска о платных парковках: То, количество транспорта, которое есть сегодня, создает коллапс

Заммэра Вячеслав Черноус рассказал, почему власти Томска решили обустроить платные парковки на отдельных участках города. Ранее сообщалось, что платные парковки могут появиться на улице Советская вдоль площади Ново-Соборной, переулках Плеханова, Нахановича, Спортивном, в Театральном сквере, рядом с ГИБДД на Иркутском тракте. Предварительная стоимость парковки составит 46 рублей в час.

«Мы рассматривали варианты, искали концессионера. Можно, конечно, и на муниципальные деньги их оборудовать, но нужны деньги на подготовку участка для парковки, нужны деньги на паркоматы, нужен человек, который брал бы плату за парковки. На сегодняшний день уже поступило два предложения. Хотя активизировался «Сбербанк», будет встречаться, послушаем их предложение», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус.

Он уточнил, что сейчас платные парковки предполагается разместить на тех участках улиц, откуда поступает больше всего жалоб.

«Мы видим, что многие города стараются обеспечить доступ к административным зданиям жителей. То, количество транспорта, которое сейчас существует фактически создает коллапс. Люди жалуются, что в администрацию на десять минут подъехать невозможно. Поэтому возникла идея создать платные парковки на отдельных участках улиц: 20-30 минут бесплатно, а если хочешь оставить машину на более долгий срок, то плати», — уточнил заммээра.

По словам Вячеслава Черноуса, самым проблемным моментом сейчас является отсутствие закона, который позволял бы за неуплату такого парковочного места применить административное наказание. Сейчас администрация Томска направила в областную Думу предложение проработать подобный нормативный акт.