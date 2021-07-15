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Главная Новости Заммэра рассказал о темпах благоустройства в Томске
Новости

Заммэра рассказал о темпах благоустройства в Томске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
9 часов назад

Подрядчики уже завершили благоустройство трех общественных пространств Томска. Власти города считают, что все контрактные обязательства в этом году будут выполнены в срок. 

«На сегодняшний день из 13 объектов по двум работы завершены. Еще у трех стадия готовности — от 85 до 95%. Они на подходе. У трех объектов стадия готовности в районе 45%. Это Лагерный сад, тропа «Буревестник». При проведении работ выяснилось, что там есть три родника, ведем работы. Опасений, что будут срывы у нас нет. Идем в графике, даже немного с опережением», — сказал заммэра Вячеслав Черноус.

Автор:  Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска

В этом году на благоустройство общественных пространств Томска из бюджетов Федерации, области и муниципалитета направлено порядка 152 миллионов рублей. В частности, УФСИН продолжит благоустройство нижней террасы Лагерного сада, Михайловской рощи и Березовой рощи в микрорайоне Каштак. Благоустройством Парка томских ученых в микрорайоне Наука и пешеходной зоны по улице Ивана Черных от улицы Лазарева до улицы Беринга занимается «Армстрой». Сквер в поселке Светлом, 10-12, благоустраивает ИП Хлгатян.

Специалисты компании «Профи» продолжат благоустраивать пространство у Дворца творчества детей и молодежи по улице Вершинина. В сквере по проспекту Фрунзе, 174, работают сотрудники компании «Генерал», в сквере Памяти у музея НКВД завершает работы «Сервисная дорожная компания». В сквере Воинов-интернационалистов у поликлиники № 10 работы выполняет компания «Автодор». Она же обустроит спортивную площадку по улице Сибирской, 64/1.

Ранее на протяжении нескольких лет сроки благоустройства затягивались.

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