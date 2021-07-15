Заммэра рассказал о темпах благоустройства в Томске

Подрядчики уже завершили благоустройство трех общественных пространств Томска. Власти города считают, что все контрактные обязательства в этом году будут выполнены в срок.

«На сегодняшний день из 13 объектов по двум работы завершены. Еще у трех стадия готовности — от 85 до 95%. Они на подходе. У трех объектов стадия готовности в районе 45%. Это Лагерный сад, тропа «Буревестник». При проведении работ выяснилось, что там есть три родника, ведем работы. Опасений, что будут срывы у нас нет. Идем в графике, даже немного с опережением», — сказал заммэра Вячеслав Черноус.