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01 декабря,
2020
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Новости

Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новогоднюю иллюминацию в Томске планируется включить 13 декабря, сообщил на собрании Думы Томска заммэра по социальной политике Константин Чубенко. По его словам, ряд улиц уже готовы к включению иллюминации: это проспект Мира, Московский тракт, улица 79-й Гвардейской Дивизии и ряд других. Также есть улицы, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

«Новогодняя символика на улицах Томска появится уже в начале декабря. Всего планируется разместить порядка 30 больших конструкций —  пилонов, билбордов», — сказал он.


Сегодня начали подготовку снежной «подушки» под каток в переулке Томском под «звездным небом». В ближайшее время начнется его заливка. Над катком загорятся 200 разноцветных звезд. Ранее работники «Горсетей» провели замену вышедших из строя элементов иллюминации. В мэрии отмечают, что волонтеры будут следить за числом людей, находящихся на катке, а работа пункта проката будет организована с соблюдением санитарных требований.


Кроме уличной иллюминации, в Томске будут работать 12 светодиодных фонтанов. Они появятся на площади Ново-Соборной, в сквере Студенческих строительных отрядов, на Белом озере и в других местах. Новогодним оформлением будут украшены и въезды в Томск. 

Сейчас на площади Ново-Соборной продолжается монтаж главной городской елки и началась сборка ледовой горки.

Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию
Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию
Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию
Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию
Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию
Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию
Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию

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