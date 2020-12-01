Заммэра рассказал, когда в Томске включат новогоднюю иллюминацию

Новогоднюю иллюминацию в Томске планируется включить 13 декабря, сообщил на собрании Думы Томска заммэра по социальной политике Константин Чубенко. По его словам, ряд улиц уже готовы к включению иллюминации: это проспект Мира, Московский тракт, улица 79-й Гвардейской Дивизии и ряд других. Также есть улицы, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

«Новогодняя символика на улицах Томска появится уже в начале декабря. Всего планируется разместить порядка 30 больших конструкций — пилонов, билбордов», — сказал он.





Сегодня начали подготовку снежной «подушки» под каток в переулке Томском под «звездным небом». В ближайшее время начнется его заливка. Над катком загорятся 200 разноцветных звезд. Ранее работники «Горсетей» провели замену вышедших из строя элементов иллюминации. В мэрии отмечают, что волонтеры будут следить за числом людей, находящихся на катке, а работа пункта проката будет организована с соблюдением санитарных требований.





Кроме уличной иллюминации, в Томске будут работать 12 светодиодных фонтанов. Они появятся на площади Ново-Соборной, в сквере Студенческих строительных отрядов, на Белом озере и в других местах. Новогодним оформлением будут украшены и въезды в Томск.