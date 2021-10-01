Заммэра объяснил, почему «ТомскСАХ» не успело обработать улицы от наледи в понедельник

«ТомскСАХ» не успело обработать улицы города в ночь на понедельник из-за резкого похолодания. Сейчас, несмотря на то, что компания еще работает по летнему графику, «ТомскСАХ» организовало дежурство пескоразбрасывающей техники.

«В ночь на понедельник улицы не обрабатывались. В пять утра был совершен объезд. Шел обильный дождь. Техника была готова для посыпки, но на тот момент фактически в этом необходимости не было. Какого-то предупреждения, что придет резкое похолодание, «Спецавтохозяйство» не получало. В семь утра действительно пришел холодный фронт, наледь образовалась на путепроводах», — рассказал заммэра.

До 15 октября «ТомскСАХ» работает по летнему режиму. Однако уже сейчас пять единиц спецтехники дежурят на пескобазе на Московском тракте.

«То, что произошло, к сожалению, произошло. Сейчас погода такая, что резкое похолодание может прийти и летом», — отметил Черноус.

Директор «ТомскСАХа» Евгений Якуба пояснил, что в ближайшее время планируется увеличить число спецтехники вдвое: до десяти машин, которые будут готовы обработать потенциально опасные участки. По словам заммэра Вячеслава Черноуса, таких участков шесть – это мосты, путепроводы, спуски и транспортные кольца.