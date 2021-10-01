Заммэра объяснил, почему «ТомскСАХ» не успело обработать улицы от наледи в понедельник

«ТомскСАХ» не успело обработать улицы города в ночь на понедельник из-за резкого похолодания. Сейчас, несмотря на то, что компания еще работает по летнему графику, «ТомскСАХ» организовало дежурство пескоразбрасывающей техники.
«В ночь на понедельник улицы не обрабатывались. В пять утра был совершен объезд. Шел обильный дождь. Техника была готова для посыпки, но на тот момент фактически в этом необходимости не было. Какого-то предупреждения, что придет резкое похолодание, «Спецавтохозяйство» не получало. В семь утра действительно пришел холодный фронт, наледь образовалась на путепроводах», — рассказал заммэра.
До 15 октября «ТомскСАХ» работает по летнему режиму. Однако уже сейчас пять единиц спецтехники дежурят на пескобазе на Московском тракте.
«То, что произошло, к сожалению, произошло. Сейчас погода такая, что резкое похолодание может прийти и летом», — отметил Черноус.
Директор «ТомскСАХа» Евгений Якуба пояснил, что в ближайшее время планируется увеличить число спецтехники вдвое: до десяти машин, которые будут готовы обработать потенциально опасные участки. По словам заммэра Вячеслава Черноуса, таких участков шесть – это мосты, путепроводы, спуски и транспортные кольца.
Напомним, за утро понедельника в Томске, по данным регионального УМВД, произошло 34 ДТП. «Яндекс.Пробки» оценивал утренние заторы в городе в десять баллов. Пробки были на Иркутском тракте, на улицах Пушкина, Рабочей, Мичурина, Клюева, Осенней, Балтийской, 79-й Гвардейской Дивизии, улице Елизаровых, Пушкинской развязке и Богашевском тракте.
Произошло несколько массовых ДТП. Одно из них на Пушкинской развязке, где столкнулись сразу семь автомобилей. В аварии на развязке пострадали три человека. Двое пострадавших получили амбулаторную помощь и в госпитализации не нуждались. Третий — сотрудник ДПС Алексей Махов — скончался в больнице от полученных травм.