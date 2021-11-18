Заммэра о транспортной доступности Спутника: Пока будут ходить бесплатные автобусы в Сосновый Бор

У администрации Томска не получается наладить автобусное сообщение между городом и Спутником. Пока из Спутника продолжит ездить бесплатный автобус до Соснового бора, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее жители Спутника пожаловались губернатору на большие интервалы между маршрутками. Если раньше интервал между маршрутками составлял примерно 40 минут, то с начала лета автобус людям приходится ждать по 2-3 часа. Добраться до окрестностей Спутника можно и другими маршрутами, но до самого поселка в таком случае придется идти через лес.

В свою очередь, депутат Думы Томска Максим Забелин пишет, что вопрос с транспортной доступностью Спутника встал летом. Власти города хотели продлить маршрут по уже действующей сети, однако вмешалась прокуратура, и идею пришлось отложить.

«Старый перевозчик оставляет один автобус для бесплатной вертушки Спутник — Свечной — АРЗ, раз в полчаса, плюс два перерыва по два часа, до 20:00, в Кузовлево эта вертушка уже не заходит. Ни уехать, ни приехать. Город Томск 2021», — прокомментировал ситуацию Забелин.

Он добавил, что по словам перевозчика с 22 ноября за проезд в этом автобусе нужно будет платить.

«Вечером 15 ноября в диалог вступает старый перевозчик и объявляет жителям, что со следующей недели вертушка станет платной: Спутник-Сосновый бор до 23 рублей, либо Спутник — АРЗ до 35 рублей за поездку. В какой-то момент у меня возникло ощущение, что жителей Спутника специально на что-то выводят. Вот прям стабильно, последние два с половиной месяца», — пишет Забелин.

Мэрия Томска встретилась с бывшим владельцем 22 маршрута — представителем Ассоциации «ТАТА», объединяющей ряд перевозчиков Томска.

«По итогам диалога мы достигли договорённости, что специальные автобусы продолжат и на следующей неделе вывозить людей из пос. Спутник до пос. Сосновый бор на безвозмездной основе. Регулярность рейсов в часы пик останется прежней - один раз в 30 минут. Кроме того несколько раз в день автобусы будут заезжать в Кузовлево. Подробное расписание будет доведено до жителей поселков», — прокомментировал ситуацию и.о. заместителя мэра – начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Он уточнил, что сейчас администрация Томска продолжает работу по определению нового перевозчика на маршрут № 22, а также рассматривает иные альтернативные варианты организации транспортной доступности Спутника.