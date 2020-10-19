Заммэра о начислениях «ТомскРТС» за тепло: Произошел технический сбой

Ранее жители Томска массово жаловались, что за восемь дней отопления в сентябре получили квитанции, суммы в которых равнялись декабрьским. В «ТомскРТС» произошедшее объяснили проблемами со счетчиками. Данные либо не передали вовремя, либо приборы учета не прошли поверку. Позднее департамент ЖКХ обязал «ТомскРТС» провести перерасчет.

«Произошел сбой — не по приборам учета показали, а по 1/9. У нас сегодня 90 % жителей рассчитываются по нормативу — то есть они приняли решение рассчитываться по 1/9. То есть 9 месяцев независимо от температуры наружного воздуха идет единая оплата. Здесь же предъявили то же самое — 1/9. Понятно — неправильно. Ситуация, конечно, некрасивая. Могли бы подождать до октября и начислить просто с 23-24-25 сентября. Но, к сожалению, сработала механика, все же по программам — в программу не забили, а она выдала эти данные», — сказал Владимир Брюханцев.





Он добавил, что уже выявлено 200 домов, жители которых получат перерасчет. Сейчас работа над обращениями продолжается. В целом, в Томске 3,5 тысячи многоквартирных домов. В 1,5 тысяч домов нет приборов учета.