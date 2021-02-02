Заммэра и управляющую компанию накажут за проблемы с питьевой водой в томском Спутнике

Отметим, 30 декабря 2020 года бригады «Томскводоканала» начали подключать поселок Спутник к централизованному водоснабжению, ранее в поселке водоснабжение велось через местную водокачку. В результате переподключения из кранов потекла, как говорили жители, маслянистая жидкость, у кого-то она текла с низким напором. Таким образом, жители остались перед новогодними праздниками без питьевой воды, она появилась к 6 января. Тогда оперативно на встречу с жителями приехал депутат Максим Забелин, который инциировал проверку прокуратуры. Также на встрече были представители УК и городского хозяйственного департамента.

По требованию и.о. мэра Томска Михаила Ратнера специалисты контрольного управления администрации провели оценку ситуации, из-за которой жители поселка Спутник 30 декабря остались без питьевой водой. По итогу к дисциплинарной ответственности привлекут заммэра и начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Томске продолжается поэтапная работа по обеспечению жителей отдаленных территорий качественной питьевой водой. В случае с поселком Спутник мы все оказались в неординарной ситуации, тем не менее, благодаря слаженной работе муниципалитета и ресурсоснабжающей организации ее удалось устранить в максимально возможные сроки и обеспечить жителей водой надлежащего качества. Но, в это же время, это показательная история и о том, как не должны работать ресурсоснабжающие компании, жилищные организации и департамент городского хозяйства, соответствующие выводы сделаны, виновные лица понесут наказание. Кроме того, в Томске в кратчайшие сроки будет разработан регламент взаимодействия и уведомления органов администрации и подведомственных служб для оперативного решения нештатных ситуаций. Это поможет предупредить и исключить подобные случаи впредь», — сообщил Михаил Ратнер по итогу разбирательств.



В мэрии также сообщили, что по результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлекут заммэра и начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева. Уточняется, что от него требовалось объективно оценить возможные риски при проведении работ, проанализировать исполнение аналогичных проектов на других территориях.





Также в мэрии думают над привлечением к ответственности сотрудников департамента городского хозяйства, которые оперативно не среагировали на сообщения жителей Спутника об отсутствии воды и снижении давления в системе.



«В это же время администрация Томска направит в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области предложения о привлечении к ответственности управляющей компании «Старт», своевременно не подготовившей внутридомовые коммуникации к переключению», — добавили в мэрии.





Уточняется, что жители поселка Спутник не будут оплачивать услуги водоснабжения до полного завершения цикла технологических работ.





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