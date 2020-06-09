Заммэра Черноус: В Томске работают только 20-30 % ливневок

«Процентов 20-30 ливневок в рабочем состоянии. За прошлый год промыли 8 % только. В этом году планируем так же. Все зависит от средств и от возможностей», — сообщил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус журналисту ТВ2.

В Томске забиты больше половины ливневок. В течение года удается почистить менее 10 % от общего количества.

Ранее сообщалось, что специалисты ТГАСУ разработали цифровую модель генеральной схемы ливневой канализации Томска. В инвентарную ведомость вошли более 24 тысяч элементов. Это смотровые и дренажные колодцы, дождеприемники и трубопроводы, лотки и другие элементы. Общая протяженность ливневой канализации составила 202 километра. По оценкам властей, на обустройство проблемных участков ливневой сети необходимо минимум 900 млн рублей. В целом на ремонт ливневок, по оценкам Ивана Кляйна, необходимо больше 36 млн рублей.





Власти Томска планировали передать систему ливневок по договору концессии инвестору. Были подготовлены документы, в мэрии прошло несколько встреч с предполагаемым инвестором. Согласно договору, концессионер должен будет развить протяженность ливневой канализации до 320 километров. Планировалось, что соглашение сроком на десять лет заключат в 2019 году, но процесс подписания соглашения затянулся из-за нерешенного вопроса с тарифом.





«Вопрос продвинулся. Департамент тарифного регулирования сделал нам замечания, они устранены. Я надеюсь, что в течение месяца должен появиться тариф. После того как он появится, мы готовы заключать концессионное соглашение», — уточнил Вячеслав Черноус.





Он добавил, что надеется, если тариф появится, то концессионер может появиться с 1 сентября.





Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2