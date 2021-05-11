Заммэра Черноус: «Больше года не можем согласовать тариф на ливневки»

Департамент тарифного регулирования больше года не может согласовать тариф за обслуживание ливневой канализации. Из-за этого подписание договора концессии постоянно откладывается.

Власти Томска планировали передать систему ливневок по договору концессии инвестору. Были подготовлены документы, в мэрии прошло несколько встреч с предполагаемым инвестором. Согласно договору, концессионер должен будет развить протяженность ливневой канализации до 320 километров. Планировалось, что соглашение сроком на десять лет заключат в 2019 году, но процесс подписания соглашения затянулся из-за нерешенного вопроса с тарифом.



​«Пока что так и висим с тарифом. Заходим по четвертому кругу и так и не можем прийти к соглашению с департаментом тарифного регулирования. Все остальное готово, — рассказал заммэра журналисту ТВ2. — Мы приводим пример Новосибирска, Красноярска. Они тоже заходили с условным тарифом, а через год его утверждали. Мы понимаем, из чего будем брать, но пока департамент настаивает на проведении всех процедур. С одной стороны они правы, но мы бегаем по замкнутому кругу, а проблема не решается».





Он добавил, что мэрия закладывает при этом самый низкий тариф в Сибири — 14 рублей.





В этом году на прочистку ливневок в бюджете Томска заложено 23 млн рублей.





«Мы делаем. Но делаем примерно 2,3% от того, что нам нужно», — подчеркнул Вячеслав Черноус.