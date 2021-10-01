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Новости

Заммэра Черноус объяснил, почему затянулся ремонт тротуаров на Яковлева и Красноармейской

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Подрядчики завершают обустройство тротуаров на улицах Яковлева и Красноармейской. По словам заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, сдать объекты планируется к середине октября.

«Мы планируем, что работы завершатся до 15 октября. Сейчас устраняются замечания, которые, к сожалению, есть. Департамент дорожной деятельности довольно жестко подходит к этому вопросу. На сегодняшний день проверяем устранение недочетов, пока все не будет выполнено, подрядчик не сможет получить деньги», — рассказал журналистам Вячеслав Черноус.

Уточнил, что изначально тротуары должны были быть готовы к концу сентября.

«Мы поздно начали работы. Все же всегда спрашивают администрацию про то, как она взаимодействует с ресурсниками. Так вот, пока ресурсники не закончат работы, мы не можем заходить, потому что потом придется все раскапывать. К сожалению, в этом году, вы сами видите, что ремонтная кампания немного затянулась. Следовательно, затянулась и наша работа», — отметил заммэра.

Напомним, работы по ремонту тротуаров на ул. Красноармейской и Яковлева в Томске ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данных объектах работают компании «Армстрой», «СибСтройНова» и «Интерстрой».

В целом, на ремонт улиц Яковлева и Красноармейской в этом году выделено 200 млн рублей из бюджетов разных уровней. Там не только обустроили тротуары шириной больше 2,5 метров, но и положили новый асфальт: на улице Яковлева — от Пушкина до Красноармейской, на Красноармейской — от улицы Яковлева до проспекта Кирова. 

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