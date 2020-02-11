Замгубернатора: Вопрос о закрытии «Томскавтотранса» не стоит

По «Томскавтотрансу» я надеюсь на все вопросы ответить в конце февраля – начале марта, когда окончательно будет принято решение по этому предприятию, — рассказал Игорь Шатурный. — Сейчас мы решаем, что будем дальше делать. Закрывать не закрывать — такого нету.

Напомним, в апреле 2016 года в «Томскавтотранс» пришел инвестор — компания «Регион-Транс». Власть тогда заявляла, что инвестор вложит в предприятие миллиард рублей. Они пойдут в том числе на покупку больше ста новых автобусов и сокращение долгов. Однако кредиторская задолженность с 60 млн рублей на дату вхождения инвестора выросла до 85 млн рублей на дату расторжения соглашения с ним, а автобусов поступило лишь пять. И то они были взяты в аренду самим предприятием «Томскавтотранс» с последующим выкупом.





В феврале 2018 года замгубернатора Юрий Гурдин рассказывал, что финансовое оздоровление «Томскавтотранса» успешно продолжается. Спустя месяц ФСБ возбудила уголовное дело в отношении инвестора предприятия Владимира Ильичева. Ведомство подозревало его в том, что он сдавал автобусы «Томскавтотрансу» по завышенной цене, заведомо превышающей рыночную более чем на 7 миллионов рублей. Сам Владимир Ильичев заявлял, что уголовное дело против него заказное. В январе этого года суд прекратил уголовное дело и назначил Ильичеву штраф в 35 тысяч рублей. «Регион-Транс» перестал управлять «Томскавтотрансом» летом 2018 года. Предприятие перешло под контроль администрации Томской области. Сергей Световец возглавил «Томскавтотранс» в июне 2018 года. Потом его заменил Евгений Демченко.



Несколько раз сотрудникам «Томскавтотранса» задерживали зарплаты и компенсации по сокращениям. В июне руководство предприятия попросило уволиться 15 водителей, которые почти год находились в отпуске без содержания. В июле перевозчики, осуществляющие междугородние рейсы и рейсы по области, написали письмо губернатору региона Сергею Жвачкину. Они рассказали, что долг «Томскавтотранса» перед ними растет, и предупредили, что с 1 июля будут вынуждены исключить остановку на автовокзале из пути следования. В августе 2019 года сотрудники «Томскавтотранса» жаловались, что им не выплатили зарплату за июль и выплаты по сокращениям. В том же месяце заявление об увольнении по собственному желанию написал гендиректор предприятия Сергей Световец.



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