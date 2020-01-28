Замгубернатора: Томская «Карандашка» не справилась с конкуренцией

Одной из основных причин закрытия «Сибирской карандашной фабрики» стало дорогое кедровое сырье, из которого производились карандаши, сообщил журналистам замгубернатора по экономике Андрей Антонов.





«Единственное среди стран СНГ производство, где делали карандаши из кедра. Материал дорогой, растет в цене. Не способен конкурировать с китайским или российским производством, которые используют более дешевое сырье», — сказал Антонов.





После обсуждений специалисты пришли к выводу, что производство кедровых карандашей перенесут в Москву на эксклюзивную линию, где будут делать карандаши ограниченным тиражом.





От закрытия фабрики регион потерял 2,2 млн налоговых поступлений. Сто сотрудников фабрики региональным властям предстоит трудоустроить, для этого, возможно, потребуется организовать переобучение.