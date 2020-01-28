Замгубернатора: Томская «Карандашка» не справилась с конкуренцией
Одной из основных причин закрытия «Сибирской карандашной фабрики» стало дорогое кедровое сырье, из которого производились карандаши, сообщил журналистам замгубернатора по экономике Андрей Антонов.
«Единственное среди стран СНГ производство, где делали карандаши из кедра. Материал дорогой, растет в цене. Не способен конкурировать с китайским или российским производством, которые используют более дешевое сырье», — сказал Антонов.
После обсуждений специалисты пришли к выводу, что производство кедровых карандашей перенесут в Москву на эксклюзивную линию, где будут делать карандаши ограниченным тиражом.
От закрытия фабрики регион потерял 2,2 млн налоговых поступлений. Сто сотрудников фабрики региональным властям предстоит трудоустроить, для этого, возможно, потребуется организовать переобучение.
Отметим, в январе 2020 года в Арбитражный суд Томской области поступило исковое заявление о признании «Сибирской карандашной фабрики» банкротом. Иск подала новосибирская типография «Сити-пресс», которая поставляла упаковку для карандашей. Сумма исковых требований — 500 тысяч рублей. Сама «Сибирская карандашная фабрика» перестала работать, 150 сотрудников остались без работы и каких-либо выплат. По словам сотрудников, проблемы с финансами на предприятии начались в 2019 году, когда стали задерживать платежи за свет, тепло, потом зарплату.
«Сибирская карандашная фабрика» была единственным местом в России и странах СНГ, где делали карандаши из кедра. История предприятия началась в 1912 году, когда царское правительство организовало в Томске фабрику, которая стала пилить кедровую дощечку для производства всех выпускаемых в Царской Руси карандашей.
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