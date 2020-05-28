Замгубернатора: Темпы роста заболеваемости COVID-19 не такие интенсивные, как в других субъектах

Режим повышенной готовности, который действует в Томской области с 18 марта, может смягчиться в начале июня. При этом масочный режим может сохраниться на протяжении еще двух месяцев. Замгубернатора Иван Деев рассказал о темпах роста заболеваемости коронавирусом и о том, как распознать болезнь.

По данным на 27 мая, в регионе 595 больных. В основном, это лица старше 30 лет. Чаще всего COVID-19 диагностируется у людей старше 60 лет. Среди заболевших есть и дети — 11-17 лет, но их число минимально.





В оперштабе отмечают, что сейчас почти 70 % заболевших коронавирусом не имеют симптомов заболевания. У 12,4 % заболевших отмечаются легкие проявления COVID-19 — к ним врачи относят першение горла, потерю обоняния. Средняя степень тяжести фиксируется у 11 % больных. В этот период пациенту тяжело дышать, начинается воспалительный процесс в легких. Еще у 7 % людей, заболевших коронавирусом, тяжелая и крайне тяжелая степень. Пациенты на этой стадии нуждаются в кислородной поддержке, некоторые находятся на ней две недели и больше.





«Грань между средне-тяжелым и тяжелым течением очень тонкая. Иногда составляет от получаса до нескольких часов. Пациент еще себя обслуживает, общается, его самочувствие близко к удовлетворительному, а уже через час находится на масочной поддержке, а затем на ИВЛ. Это состояние развивается довольно быстро», — сказал Иван Деев.





Замгубернатора рассказал, что по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения Томская область находится на девятом месте с конца в России и третьем с конца в Сибири.





«Показатель можно охарактеризовать как стабильный, и он относит нас к числу регионов с удовлетворительной ситуацией», — уточнил Деев.