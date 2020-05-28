Замгубернатора: Темпы роста заболеваемости COVID-19 не такие интенсивные, как в других субъектах
Режим повышенной готовности, который действует в Томской области с 18 марта, может смягчиться в начале июня. При этом масочный режим может сохраниться на протяжении еще двух месяцев. Замгубернатора Иван Деев рассказал о темпах роста заболеваемости коронавирусом и о том, как распознать болезнь.
По данным на 27 мая, в регионе 595 больных. В основном, это лица старше 30 лет. Чаще всего COVID-19 диагностируется у людей старше 60 лет. Среди заболевших есть и дети — 11-17 лет, но их число минимально.
В оперштабе отмечают, что сейчас почти 70 % заболевших коронавирусом не имеют симптомов заболевания. У 12,4 % заболевших отмечаются легкие проявления COVID-19 — к ним врачи относят першение горла, потерю обоняния. Средняя степень тяжести фиксируется у 11 % больных. В этот период пациенту тяжело дышать, начинается воспалительный процесс в легких. Еще у 7 % людей, заболевших коронавирусом, тяжелая и крайне тяжелая степень. Пациенты на этой стадии нуждаются в кислородной поддержке, некоторые находятся на ней две недели и больше.
«Грань между средне-тяжелым и тяжелым течением очень тонкая. Иногда составляет от получаса до нескольких часов. Пациент еще себя обслуживает, общается, его самочувствие близко к удовлетворительному, а уже через час находится на масочной поддержке, а затем на ИВЛ. Это состояние развивается довольно быстро», — сказал Иван Деев.
Замгубернатора рассказал, что по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения Томская область находится на девятом месте с конца в России и третьем с конца в Сибири.
«Показатель можно охарактеризовать как стабильный, и он относит нас к числу регионов с удовлетворительной ситуацией», — уточнил Деев.
По темпам распространения коронавируса Томская область занимает четвертую строчку с конца в России и вторую в Сибири.
«Прирастаем мы не так интенсивно, как другие субъекты. Сибирь и Урал прирастают достаточно интенсивно, но это классические законы эпидемии. Москва раньше начала гореть, она раньше потухнет, это очевидно», — добавил Иван Деев.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выходу из режима «общей самоизоляции» в условиях пандемии коронавируса. Этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.
По словам Ивана Деева, показатель охвата тестирования в Томской области сегодня составляет 175,1 человек на 100 тысяч населения, в регионе 80 % свободных коек от их общего числа. Эти показатели соотносятся с третьим этапом снятия ограничений.
«Третий показатель — коэффициент распространенности инфекции. Он должен составлять не более единицы. Помните, наши 69 человек? Был период, когда мы были на первом месте в России. На текущий момент 1,41. Коэффициент постепенно снижается. Если ничего экстраординарного не произойдет, думаю, к 1 июня или в первых числах июня этот показатель будет единица или ниже. Тогда у нас будет полная возможность, чтобы делать какие-то шаги в плане изменений (ограничительных мер). Однако все, что касается масочного режима, режима защиты рук, думаю, что он сохранится еще минимум месяц-полтора, может быть, два», — отметил замгубернатора Иван Деев в ходе общего собрания областной Думы.
Он призвал всех пользоваться медицинской маской и носить ее правильно: закрывать дыхательные пути, не оставляя нос открытым.
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