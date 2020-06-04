Замгубернатора рассказал, когда в Томской области могут появиться новые больницы

В конце 2019 года в Правительстве запустили программу модернизации первичного звена здравоохранения. Во всех регионах, в том числе и в Томской области, власти провели аудит ФАПов, центральных районных больниц с их стационарами, отделений скорой помощи и так далее.



Анализ показал, что капитальный ремонт нужен 250 объектам, а в рамках программы планируется и строительство 15 больниц, в том числе в Южных воротах, Северном парке, других районах города.





«Проект был разработан, его обсудили. Направлен в Минздрав, получено положительное заключение. Должны согласовать порядка 12 министерств. Вопрос финальной защиты изначально был назначен на 1 июля. Сейчас понятно, что защита пройдет в этом году, но когда именно непонятно, сроки сдвинулись», — рассказал замгубернатора Иван Деев.





Начало строительства детской больницы также сдвинулось. Специализированную больницу на 550 коек и 250 посещений в смену планируют разместить на базе Северного медицинского городка, недалеко от Областного перинатального центра и ОКБ. Ее строительство оценивается в 6,5 млрд рублей. На разработку ПСД губернатор выделил 90 млн рублей.



«Разработано техническое задание, согласовано со специалистами. Готовы приступить к разработке, средства в бюджете предусмотрены. С учетом той ситуации, которая есть сегодня будем делать это в 2021-2022 году», — отметил Деев.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Как оптимизация повлияла на состояние больниц в период коронавируса





ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.







