Замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных ушел в отставку

Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных покинул пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Источники ТВ2 сообщают, что им был недоволен лично губернатор Сергей Жвачкин, посчитавший, что Ильиных стал «играть в свои игры», в частности, во время последних выборов в Государственную думу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сергей Ильиных родился в Томске в 1975 году, закончил Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 1990-х и середине 2000-х работал на руководящих должностях в различных частных компаниях.

Политическую карьеру начал в 2005 году в должности замглавы администрации Асиновского района. Позже работал первым заместителем губернатора, был спикером Думы Томска. Кресло заместителя губернатора по внутренней политике Ильиных занимал с 2015 года.