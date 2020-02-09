Замгубернатора оценил мусорную реформу в Томской области
Отсутствие крупного инвестора мешает Томской области быстро реализовать мусорную реформу в регионе. Однако власти довольны первыми результатами.
В культуре нашего бытия не закладывалось отношения к мусору. Но есть одна проблема, которая затрудняет реализацию и о которой мало говорят. Если кто-то изобретет формулу эффективности в тех условиях, про которые я скажу, то он сразу получит Нобелевскую премию. В чем задержка ее развития? Никто из крупных игроков не приходит. Те игроки, которые есть, не имеют финансовых ресурсов. Делать такую реформу без финансовых ресурсов со стороны инвесторов невозможно. Со стороны государства таких средств нет либо надо принять политическое решение, чтобы их выделить, — прокомментировал замгубернатора Андрей Кнорр.
Он подчеркнул, что при нынешних тарифах и платежеспособности населения регоператору непросто выйти на экономическую эффективность.
По данным обладминистрации, к началу 2020 года средний процент собираемости платы за услугу составляет 75,7 %. В среднем жители Томской области платят 68,16 рублей.
«С начала года плата за вывоз мусора снижена в восьми муниципальных образованиях. Наиболее заметное снижение тарифа в Александровском районе, где теперь плата составляет 70 рублей в месяц на одного человека. Почти на треть снижен тариф в Кедровом. Меньше за ТКО стали платить жители Томска и Томского района», — рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.
По его словам, в 2020 году будет разработана проектно-сметная документация (ПСД) на строительство шести полигонов, закуплено свыше 5 тысяч мусорных контейнеров. Также планируется разработать ПСД на строительство мусоросортировочного комплекса в городе Асино и начать рекультивацию полигона в селе Новомихайловка.
Напомним, с 1 января 2019 года в России запретили захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. Губернатор области Сергей Жвачкин признал, что начало реформы провалено, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора. В Томске реализация мусорной реформы началась в июле. Жители города стали массово жаловаться на завалы мусора во дворах. Ситуацию удалось урегулировать к началу августа. Уже в конце 2019 года Томская область попала в число проблемных регионов, где возможен мусорный коллапс. Власти региона объяснили это низкой собираемостью платы за мусор.
Кнорр добавил, что в целом реализация мусорной реформы в Томской области была успешной.
«Наверное, каких-то ошибок можно было избежать. Но мы больших глобальных ошибок не сделали. Это было больше связано с недобросовестностью отдельных участников, которые хотели зайти на рынок и использовали не совсем чистоплотную игру. Но я думаю, что со стороны губернатора, со стороны регоператоров были приняты правильные действия. Поэтому, если не будет крупного игрока на рынке, то мы постепенно реализуем реформу. Здесь нельзя суетиться», — резюмировал Кнорр.
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