Замгубернатора оценил мусорную реформу в Томской области

В культуре нашего бытия не закладывалось отношения к мусору. Но есть одна проблема, которая затрудняет реализацию и о которой мало говорят. Если кто-то изобретет формулу эффективности в тех условиях, про которые я скажу, то он сразу получит Нобелевскую премию. В чем задержка ее развития? Никто из крупных игроков не приходит. Те игроки, которые есть, не имеют финансовых ресурсов. Делать такую реформу без финансовых ресурсов со стороны инвесторов невозможно. Со стороны государства таких средств нет либо надо принять политическое решение, чтобы их выделить, — прокомментировал замгубернатора Андрей Кнорр.

Он подчеркнул, что при нынешних тарифах и платежеспособности населения регоператору непросто выйти на экономическую эффективность.





По данным обладминистрации, к началу 2020 года средний процент собираемости платы за услугу составляет 75,7 %. В среднем жители Томской области платят 68,16 рублей.





«С начала года плата за вывоз мусора снижена в восьми муниципальных образованиях. Наиболее заметное снижение тарифа в Александровском районе, где теперь плата составляет 70 рублей в месяц на одного человека. Почти на треть снижен тариф в Кедровом. Меньше за ТКО стали платить жители Томска и Томского района», — рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.





По его словам, в 2020 году будет разработана проектно-сметная документация (ПСД) на строительство шести полигонов, закуплено свыше 5 тысяч мусорных контейнеров. Также планируется разработать ПСД на строительство мусоросортировочного комплекса в городе Асино и начать рекультивацию полигона в селе Новомихайловка.